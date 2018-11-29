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أخبار العالم

وكالة: مؤسسة البترول الكويتية تجدد عقدها مع لبنان لتزويده بزيت الغاز

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 10:27 م
صدى البلد
رويترز
قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) يوم الخميس إن مؤسسة البترول الكويتية جددت عقدها مع وزارة الطاقة اللبنانية لتزويد شركة كهرباء لبنان بزيت الغاز لعام جديد وفق أسعار السوق العالمية.

وتمد المؤسسة محطات الكهرباء في لبنان بزيت الغاز منذ عام 2005 بعد توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين لتزويد لبنان بهذه المادة لثلاث سنوات، تلاها توقيع اتفاق رسمي يجري تجديده سنويا.
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