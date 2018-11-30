برلمانى يطالب بوقف استيراد قطع غيار التوك توك ومصادرة غير المرخصة

أكد النائب محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة وقف استيراد "توكتوك" من الخارج على هيئة قطع غيار أو كامل، مشيرا إلى أن المستوردين تحايلوا على وقف استيراد التوك توك، واصبحوا يستوردونه على هيئة قطع غيار يتم تجميعها داخليا وتباع فى الأسواق.





وأوضح "الفيومى" فى تصريحات لـ"صدى" أنه لا يمكن وقف أصدار ترخيص التوك توك، لأنه مركبة نقل والقانون يمنح الحق للدولة فى الحصول على ضرائب التوك توك لأنه يستخدم الخدمات العامة للدولة من طرق ودعم على المواد البترولية، لافتا إلى ضرورة مصادرة كافة التكاتك غير المرخصة.



