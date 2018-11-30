برلمانى يطالب بوقف استيراد قطع غيار التوك توك ومصادرة غير المرخصة

أكد النائب محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة وقف استيراد "توكتوك" من الخارج على هيئة قطع غيار أو كامل، مشيرا إلى أن المستوردين تحايلوا على وقف استيراد التوك توك، واصبحوا يستوردونه على هيئة قطع غيار يتم تجميعها داخليا وتباع فى الأسواق.
وأوضح "الفيومى" فى تصريحات لـ"صدى" أنه لا يمكن وقف أصدار ترخيص التوك توك، لأنه مركبة نقل والقانون يمنح الحق للدولة فى الحصول على ضرائب التوك توك لأنه يستخدم الخدمات العامة للدولة من طرق ودعم على المواد البترولية، لافتا إلى ضرورة مصادرة كافة التكاتك غير المرخصة.
صرح المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الدولة أبدت بعض المرونة فيما يخص "التوك توك" كوسيلة انتقال في بعض المناطق التي تحتاج هذه الوسيلة، لكن العديد من الدراسات الحديثة بدأت تحذر من خطورة استسهال الشباب للعمل على الـ "التوك توك" وانصرافهم عن فرص العمل الجادة التي تحقق التنمية وتبنى الوطن، هذا فضلًا عن تأثير ظاهرة "التوك توك" على استقطاب أطفال للعمل في هذه الوسيلة والحصول على أموال ينفقونها بشكل غير منضبط نظرًا لحداثة سنهم، ومن ثم فقد وجه رئيس الوزراء بوقف إصدار تراخيص جديدة لـ "التوك توك" لفترة مؤقتة حتى يتسنى الحد من الظواهر السلبية التي نتجت عن الانتشار غير المنضبط له، مع التوجيه بالتعامل الحاسم مع أية تجاوزات يقوم بها أصحابها أو قائديها بما في ذلك مصادرة التكاتك المخالفة.