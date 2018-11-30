ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني: قرار إلغاء آلية صندوق تحويلات المستثمرين سيكون له مردود سلبي

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 01:01 ص
النائب حسن السيد
النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية
القسم السياسى
قال النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إن قرار إلغاء آلية صندوق تحويلات المستثمرين الأجانب سوف يكون له مردود سلبي على الاستثمار في مصر، وجذب المستثمرين الأجانب إلى مصر.

وأضاف السيد في تصريحات لـ"صدي البلد" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ينادي بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مختلف قطاعات البنية الأساسية في ضوء ما تساهم به في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، فكيف لنا أن نلغي صندوق التحويلات.

وتابع النائب قائلا :" نحن نقوم بتشجيع المستثمرين ونوفر لهم الضمانات المناسبة التي تجعلهم يستثمروا أموالهم حتى نستطيع تحقيق النمو الاقتصادي للدولة.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن، مساء الأربعاء، عن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب وذلك بالنسبة لاستثمارات الأجانب الجديدة وذلك اعتبارا من نهاية يوم عمل 4 ديسمبر المقبل مشيرا إلى أنه يتعين على تلك الاستثمارات التعامل دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك (الانتربنك).
loading...

ترشيحاتنا

الأهلي يؤهل صالح جمعة للمشاركة في الفترة المقبلة.. فيديو

نادية مكرم عبيد: اختيار مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ14 لاتفاقية الأمم المتحدة ثقة ورسالة أمان

شيرين رضا بإطلالة غريبة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

قناة السويس: قطر كوبري الشط العائم من بورسعيد إلى السويس غدا

توفيق عكاشة ينفعل ويسب مشاهديه على الهواء بسبب الاسعار

مدحت العدل عن فيلم يوم الدين: ما فعله المخرج شجاعة لم نمتلكها

نجوم الفن والمشاهير يشاركون صلاح عبد الله الاحتفال بحفل زفاف ابنته شروق.. صور

نسرين أمين بمكياج صارخ في مهرجان القاهرة السينمائي

إسرائيل تبحث عن صواريخ سقطت في الجولان

شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

تعرف على الفرق المتأهلة رسميا لدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا

ياسمين الخطيب في ضيافة صدى البلد.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن والمشاهير يشاركون صلاح عبد الله الاحتفال بحفل زفاف ابنته شروق.. صور

في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. نجمات تألقن بالفضي علي السجادة الحمراء

ياسمين الخطيب في ضيافة صدى البلد.. صور

رئيس حي المرج يشن حملة لإزالة الإشغالات استجابة لشكاوى المواطنين..صور

محمد كوفي في حوار لـ صدى البلد: الزمالك بطل الدوري.. والتوأم سبب انتقالي إلى المصري

فيديو

مناظرة ساخنة بين الأهلي واتحاد كرة اليد حول أزمة حضور الجماهير..فيديو
موجز البلد.. السيسي يكرم أبطال الرياضة.. إعلان اسم مدرب الأهلي الجديد .. عمرو دياب يحيي حفلا في السعودية
ماذا قال المغنى الأمريكى جيسون ديرولو عن مصر.. فيديو
نجوم الفن على السجادة الحمراء فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى.. فيديو
الأهلي يؤهل صالح جمعة للمشاركة في الفترة المقبلة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟