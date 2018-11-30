برلماني: قرار إلغاء آلية صندوق تحويلات المستثمرين سيكون له مردود سلبي

قال النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إن قرار إلغاء آلية صندوق تحويلات المستثمرين الأجانب سوف يكون له مردود سلبي على الاستثمار في مصر، وجذب المستثمرين الأجانب إلى مصر.



وأضاف السيد في تصريحات لـ"صدي البلد" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ينادي بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مختلف قطاعات البنية الأساسية في ضوء ما تساهم به في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، فكيف لنا أن نلغي صندوق التحويلات.



وتابع النائب قائلا :" نحن نقوم بتشجيع المستثمرين ونوفر لهم الضمانات المناسبة التي تجعلهم يستثمروا أموالهم حتى نستطيع تحقيق النمو الاقتصادي للدولة.



وكان البنك المركزي المصري قد أعلن، مساء الأربعاء، عن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب وذلك بالنسبة لاستثمارات الأجانب الجديدة وذلك اعتبارا من نهاية يوم عمل 4 ديسمبر المقبل مشيرا إلى أنه يتعين على تلك الاستثمارات التعامل دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك (الانتربنك).