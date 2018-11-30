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تعليم

مدّ فترة تحديث بيانات معلمي الأزهر حتى الاثنين المقبل

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 01:01 ص
محمد شحتة
قرر قطاع المعاهد الأزهرية، مد فترة تحديث بيانات المعلمين حتى يوم الاثنين المقبل، الموافق 3 ديسمبر 2018، وذلك لمنح فرصة أكبر وتيسيرًا للمعلمين الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية.

علمًا بأن تحديث البيانات خاص بالمعلمين في المعاهد الأزهرية فقط، ولا يحتاج الموجهون بالإدارات التعليمية ودواوين المناطق إلى تحديث بياناتهم.

وفي حالة تعذر التسجيل لأي سبب يرجى الاتصال بقطاع المعاهد الأزهرية - الإدارة العامة للكمبيوتر التعليمي.

رابط التحديث اضغط هنا

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