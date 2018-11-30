برلمانية: إنشاء قناة فضائية عالمية وأفريقية أصبح ضرورة حتمية

أشادت النائبة غادة عجمى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بـ سعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمشاركة وزارة الخارجية لإنشاء أول قناة فضائية إفريقية، مؤكدا أنها طالبت بهذا الأمر منذ فترة كبيرة.
واقترحت "عجمى" خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تكون القناة عالمية وليس افريقية تشارك فى إنشائها مصر والمملكة العربية السعودية و الإمارات، مضيفة أنشاء قناة تتحدث إلى العالم لـ إيضاح وجهات النظر العربية المشتركة وإبراز الإنجازات التي العربية ولا سيما التي حققتها مصر خلال الفترة الماضية أصبح ضرورة حتمية ولابد منها.
وتابعت" إنشاء قناة عالمية قوية تبرز الصورة الحقيقية للدول العربية يقطع الطريق على الإعلام البديل المغرض".
كان أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أكد خلال حفل ختام دورة الصحفيين الأفارقة الثانية والخمسين التي ينظمها اتحاد الصحفيين الأفارقة بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة الخارجية، أنه على مستوى التواصل الإعلامي هناك اتفاقيات وبروتوكولات متعددة ما بين الدول وبين مصر، متابعا:" ولدينا أيضا في الهيئة الوطنية للإعلام أكثر من 60 شبكة إذاعية موجهة بلغات محلية إفريقية، ونسعى كمجلس أعلى وتشاركنا وزارة الخارجية في هذا السعي لإنشاء أول قناة فضائية إفريقية وهناك خطوات قطعت في الدراسة ونأمل أنها تظهر للوجود خلال العام القادم ونحن نثمن خطوة اتحاد الصحفيين الأفارقة في إنشاء موقع، وأيضا هناك موقع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سيكون عليه بدءا من الأسابيع القادمة كل فعاليات الندوات الخاصة بـ الإذاعيين و الصحفيين الأفارقة".