ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلمانية: إنشاء قناة فضائية عالمية وأفريقية أصبح ضرورة حتمية

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 10:50 ص
النائبة غادة عجمى
النائبة غادة عجمى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب
أسامة علي
أشادت النائبة غادة عجمى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بـ سعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمشاركة وزارة الخارجية لإنشاء أول قناة فضائية إفريقية، مؤكدا أنها طالبت بهذا الأمر منذ فترة كبيرة.

واقترحت "عجمى" خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تكون القناة عالمية وليس افريقية تشارك فى إنشائها مصر والمملكة العربية السعودية و الإمارات، مضيفة أنشاء قناة تتحدث إلى العالم لـ إيضاح وجهات النظر العربية المشتركة وإبراز الإنجازات التي العربية ولا سيما التي حققتها مصر خلال الفترة الماضية أصبح ضرورة حتمية ولابد منها. 

وتابعت" إنشاء قناة عالمية قوية تبرز الصورة الحقيقية للدول العربية يقطع الطريق على الإعلام البديل المغرض". 

كان أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أكد خلال حفل ختام دورة الصحفيين الأفارقة الثانية والخمسين التي ينظمها اتحاد الصحفيين الأفارقة بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة الخارجية، أنه على مستوى التواصل الإعلامي هناك اتفاقيات وبروتوكولات متعددة ما بين الدول وبين مصر، متابعا:" ولدينا أيضا في الهيئة الوطنية للإعلام أكثر من 60 شبكة إذاعية موجهة بلغات محلية إفريقية، ونسعى كمجلس أعلى وتشاركنا وزارة الخارجية في هذا السعي لإنشاء أول قناة فضائية إفريقية وهناك خطوات قطعت في الدراسة ونأمل أنها تظهر للوجود خلال العام القادم ونحن نثمن خطوة اتحاد الصحفيين الأفارقة في إنشاء موقع، وأيضا هناك موقع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سيكون عليه بدءا من الأسابيع القادمة كل فعاليات الندوات الخاصة بـ الإذاعيين و الصحفيين الأفارقة".
loading...

ترشيحاتنا

الحكومة تنفي بدء تطبيق دعم تكافل وكرامة على طفلين فقط بأثر رجعي

مجلس الوزراء يوافق على تقنين أوضاع 168 كنيسة ومبنى

عالم أزهرى يحذر من سوء استخدام السوشيال ميديا.. فيديو

فيديو جراف .. الحكومة تنفي 7 شائعات في 4 أيام

العربية للتصنيع: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.. فيديو

Google Earth يرصد كثافات مرورية أعلى كوبري 6 أكتوبر.. فيديو

الشرطة البريطانية "تدهس" لصوص الدراجات النارية

طريقة تحضير شوربة الشوفان بالدجاج والطماطم

الحكومة توضح حقيقة استبعاد أصحاب خطوط المحمول من البطاقات التموينية

الأرصاد تحذر: نشاط لحركة الرياح وأمطار غزيرة اليوم.. فيديو

عالم أزهري: الوصول لطاعة المولى غير مرتبطة بالصلاة فقط.. فيديو

الحكومة تكشف حقيقة فرض 2000 جنيه رسوم جديدة على عقود توثيق الزواج

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات النجمات باللون الذهبي فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

انطلاق ماراثون الجري بالقاهرة للإعلان عن حملة فيروس سي .. فيديو وصور

إطلالة جذابة لمنة فضالي في حفل زفاف ابنة صلاح عبد الله

ضبط 200 كيلو جبنة موزيرلا غير صالحة داخل محل بالهرم.. صور

نجوم الفن والمشاهير يشاركون صلاح عبد الله الاحتفال بحفل زفاف ابنته شروق.. صور

فيديو

عالم أزهرى يحذر من سوء استخدام السوشيال ميديا.. فيديو
العربية للتصنيع: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.. فيديو
عالم أزهري: الوصول لطاعة المولى غير مرتبطة بالصلاة فقط.. فيديو
الأرصاد تحذر: نشاط لحركة الرياح وأمطار غزيرة اليوم.. فيديو
المرور يعلن عن موعد إعادة فتح كوبري أكتوبر بعد غلقه جزئيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟