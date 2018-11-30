برلمانية: إنشاء قناة فضائية عالمية وأفريقية أصبح ضرورة حتمية

أشادت النائبة غادة عجمى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بـ سعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمشاركة وزارة الخارجية لإنشاء أول قناة فضائية إفريقية، مؤكدا أنها طالبت بهذا الأمر منذ فترة كبيرة.





واقترحت "عجمى" خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تكون القناة عالمية وليس افريقية تشارك فى إنشائها مصر والمملكة العربية السعودية و الإمارات، مضيفة أنشاء قناة تتحدث إلى العالم لـ إيضاح وجهات النظر العربية المشتركة وإبراز الإنجازات التي العربية ولا سيما التي حققتها مصر خلال الفترة الماضية أصبح ضرورة حتمية ولابد منها.





وتابعت" إنشاء قناة عالمية قوية تبرز الصورة الحقيقية للدول العربية يقطع الطريق على الإعلام البديل المغرض".



