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اليوم.. أمطار على السواحل ومناطق الوجه البحري.. والقاهرة تسجل 22 درجة

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 07:37 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الجمعة يسوده طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وجنوب سيناء تكون غزيرة أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر وعلى مدينتي حلايب وشلاتين والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين ومترين ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متران ومتران ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على مدن ومحافظات مصر: "القاهرة 22/16، الإسكندرية 21/15، بورسعيد 23/16، السويس 23/13، رفح 22/13، طابا 22/15، كاترين 16/8، شرم الشيخ 26/16، بني سويف 22/14، الأقصر 26/14، الوادي الجديد 26/12، حلايب 27/21".
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