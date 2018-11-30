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اليوم.. طلاب من أجل مصر بالإسكندرية ينظمون سباقا للدراجات

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 05:00 ص
اليوم..طلاب من أجل
اليوم..طلاب من أجل مصر بالإسكندرية ينظمون سباق للدراجات
أحمد عبد العزيز
تطلق إدارة كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية بالتنسيق مع أعضاء أسرة "طلاب من أجل مصر" تنظيم سباق للدراجات الهوائية اليوم الجمعة.

وأعلنت الأسرة أن السباق بمشاركة حوالى 200 طالب وطالبة، حيث يبدأ السباق من امام منطقة الهايبر بسبورتنج وحتى قلعة قايتباي مرورا بطريق الكورنيش بمسافة حوالى 5 كم.

يأتي السباق والذي تنظمه اسرة طلاب من أجل مصر في اطار تفعيل الانشطة الرياضية لأعضاء الأسرة.
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