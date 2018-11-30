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حوادث

حملات مرورية لضبط قائدي السيارات تحت تأثير المخدر على الطرق السريعة

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 07:33 ص
حملات الادارة العامة
حملات الادارة العامة للمرور
أحمد مهدي
تواصل الإدارة العامة للمرور، بإشراف اللواء علاء الدجوي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، شن حملات مرورية على الطرق السريعة بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية وتسيير الحركة المرورية وتنفيذ قانون المرور.

وضمت الحملات، برئاسة اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، حملات الرادار للالتزام بالسرعات المقررة قانونًا وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة وحملات الكشف عن الإطارات وحملات إزالة الإشغالات.

وأمر مدير الإدارة العامة للمرور، بشن الحملات المرورية على الطرق السريعة وضبط التوك توك وعدم خروجه إلا بعد التراخيص وتكثيف التواجد المروري الفعّال والدفع بسيارات الاغاثة المرورية علي الطرق لمواجهة اَي اعطال والدفع بالأقوال الأمنية والدراجات البخارية في إطار الخطة الموضوعة.
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حملات مرورية لضبط قائدي السيارات تحت تأثير المخدر على الطرق السريعة

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