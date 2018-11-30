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اقتصاد

بدء إعفاء ممولي الضرائب بنسبة 50% مقابل تأخير سداد الضرائب.. 28 ديسمبر

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 07:30 ص
صدى البلد
محمد يحيي
قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن الشريحة الثالثة لإعفاء ممولي الضرائب بنسبة 50% من مقابل تأخير سداد الضرائب ستبدأ يوم 28 ديسمبر المقبل وتستمر لمدة 45 يوما لتنتهي في 9 فبراير 2019.

وأشار وزير المالية إلى استمرار مبادرات الوزارة لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبي، حيث تواصل مأموريات الضرائب علي مستوي الجمهورية تلقي طلبات ممولي الضرائب الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم 174 لسنة 2018 والخاص بالإعفاء من مقابل التأخير عن سداد الضريبة بشرط سداد أصل قيمة الضريبة وفقا لثلاث شرائح.

وتطبق حاليًا الشريحة الثانية والبالغة 70% من مقابل التأخير حيث انتهت المهلة الاولى من القانون يوم 12 من الشهر الجاري وقد منحت الممولين المتقدمين إعفاء بنسبة 90% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة، وتأمل مصلحة الضرائب خلال الفترة الثانية من مبادرة الإعفاء أن يستفيد الممولين منها قبل انتهائها في 27 ديسمبر المقبل .
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