التصديري للملابس الجاهزة: 1.306 مليار دولار صادرات القطاع خلال 10 أشهر

أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة عن ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة "يناير-أكتوبر" من العام الحالي بنحو 8 % لتبلغ ما قيمته 1.306 مليار دولار مقابل 1.207 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 7% لتبلغ خلال 10 شهور 646 مليون دولار مقابل 601 مليون دولار خلال نفس الفترة من2017 ، كما زادت صادرات الملابس الجاهزة إلى أوروبا بنحو 11% لتبلغ 444 مليون دولار مقارنة بنحو 399 مليون دولار ،فيما بلغت إلي باقي دول العالم نحو 162 مليون دولار مقابل 139 مليون دولار.



وأضاف أن صادرات الملابس الجاهزة إلى الدول العربية شهدت خلال 10 شهور الأولى من العام الحالي تراجعا بنحو 20 % لتبلغ 51 مليون دولار مقابل 64 مليون دولار، كما سجلت تراجعا إلى الدول الأفريقية بنحو 4% لتبلغ ما قيمته 2.749 مليون دولار مقابل 2.877 مليون دولار .



وحول أهم الدول المستوردة للملابس الجاهزة المصرية أشار التقرير إلى احتلال الولايات المتحدة المرتبة الأولى بقيمة بلغت 646 مليون دولار مقابل 601 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017 بنسبة ارتفاع بلغت 7%، واحتلت "اسبانيا" المرتبة الثانية من حيث الدول المستوردة للملابس الجاهزة المصرية بنحو 118 مليون دولار مقابل 114 مليون دولار بارتفاع بلغ 4%، تلاها في المرتبة الثالثة "تركيا" بنحو 116 مليون دولار مقارنة 88 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 31%.



وأضاف التقرير ، أن "بريطانيا وشمال ايرلندا" في المرتبة الرابعة من حيث الدول المستوردة للملابس المصرية بقيمة بلغت 90.2 مليون دولار مقارنة بنحو 90.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع بلغت نسبته 0.3% ، تلاها "فرنسا" في المرتبة الخامسة بما قيمته 44 مليون دولار مقارنة 43 مليون دولار بارتفاع بلغ 2%.



ولفت التقرير إلى أن "ألمانيا الاتحادية" احتلت المرتبة السادسة بما قيمته 77 مليون دولار خلال 10 شهور مقابل 54 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017 بارتفاع بلغت نسبته 41% تلاها "إيطاليا " بما قيمته 60 مليون دولار مقارنة بنحو 61 مليون دولار بتراجع بلغ نسبته 2%.