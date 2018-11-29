ممثل لبنانى يحقّق حلم طفلة مصابة بالسرطان..صور

فاجأ الممثل اللبنانى حسين المقدم صاحب شخصبة شقلوب، طفلة صغيرة بتحقيق حلمها، وزيارتها داخل المستشفي بنفس الشخصية، الأمر الذى أدخل إلى قلبها السرور والبهجة.



وهى ليست المرة الأولى، بعدما زار حسين المقدم الطفل مهدي، البالغ من العمر 6 سنوات والذي كان يعاني من السرطان أيضًا.



يذكر أن المقدم قابل بالطفلة داخل أحد المقاهي بعد عرف بأمنيتها، وكان اللقاء أكثر من مثاليًا إذ التقطت الطفلة صورة بجانب شخصيتها المفضلة.