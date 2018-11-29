محكمة بريطانية تسجن مساعد طيار ياباني 10 أشهر لتناول الخمور قبل الرحلة

أصدرت محكمة بريطانية اليوم الخميس، حكما بالسجن 10 أشهر ضد مساعد طيار ياباني بتهمة تناول الخمور قبيل انطلاق رحلة دولية من بريطانيا إلى اليابان في نهاية شهر أكتوبر الماضي.



وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، أن السلطات البريطانية احتجزت مساعد الطيار - كاتسوتوشي جيتسوكاوا 42 عاما - في مطار هيثرو الدولي، حيث خضع لتحاليل طبية أثبتت تناوله الخمور بشكل يتجاوز الحد المسموح به قانونا .



وكان قائد الحافلة - التي تقل طاقم الطائرة قبيل إقلاعها – قد اشتم رائحة الكحول تنبعث بشكل واضح من فم مساعد الطيار الياباني ، فقام بإبلاغ الشرطة البريطانية على الفور والتي قامت بالقبض عليه قبيل صعوده الطائرة في مطار هيثرو البريطاني ، حيث اعترف أمام محكمة غرب لندن بتناول الخمور قبيل الإقلاع ، فيما أعربت شركة الطيران اليابانية "JAL" التي يعمل بها عن اعتذارها عن هذا الحادث.