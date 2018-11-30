لعنة الفراعنة.. محاضرة بثقافة الإسماعيلية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الإسماعيلية محاضرة بعنوان "لعنة الفراعنة" ألقاها الدكتور محمد البنهاوى بحضور طالبات مدرسة الشاطئ الإعدادية بنات.



وتحدث فيها عن بداية أسطورة لعنة الفراعنة التى كانت عند افتتاح مقبرة توت عنخ آمون عام 1922م، وتلى اكتشافها سلسلة من الحوادث الغريبة التي بدأت بموت كثير من العمال القائمين بالبحث في المقبرة.



وأكد أنه لا يوجد ما يسمى بلعنة الفراعنة وكل مايحدث عند اكتشاف المقابر هو من أثر العوامل الجوية وله أسبابه العلمية.



أعقب ذلك أقيمت ورشة حكى عن كيفية تصنيع العرائس.