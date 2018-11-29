لاعبة منتخب مصر للكرة النسائية تكشف تفاصيل حوارها مع السيسي

كشفت رحمة رمضان، لاعبة منتخب مصر للكرة النسائية، تفاصيل الحوار الذي دار بينها وبين الرئيس السيسي في حفل تكريم المنتخب المصري للأولمبياد الخاص لكرة القدم النسائية الموحدة الحاصل على برونزية كأس العالم التي أقيمت بشيكاغو في شهر يوليو الماضي.



وقالت رحمة في حوار مع برنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، اليوم الخميس: "كنت فرحانة ومش مصدقة أنا وزملائي إننا هنقابل الرئيس".



وأضافت: "الرئيس قالي لي ألف مبروك وعايز أشوفك أحسن وأحسن إن شاء الله، فرددت عليه إن شاء الله هدرب أكثر وهوصل لدرجة أحسن".



وقالت ريهام علي، والدة "رحمة" إن ابنتها وعدتها بـ"تحقيق الإنجاز مرة واثنين لتنال تكريم آخر من الرئيس السيسي".



ووجهت رسالة إلى فريق الكرة النسائية قائلة: "إن شاء الله تحققوا إنجازات أكثر وأكثر".