نصائح لمواجهة جفاف البشرة في الشتاء

تتفاقم خلال فصل الشتاء مشكلة جفاف البشرة بسبب الجو البارد، فتتطلب البشرة اهتمامًا مضاعفًا من قبل السيّدة.



إليكم 7 نصائح للعناية بالبشرة الجافة في فصل الشتاء:



- مواجهة البرد: تفقد البشرة أكثر من 25 في المئة من قدرتها على الاحتفاظ برطوبتها في الشتاء بسبب الهواء البارد والجاف. فيجب حمايتها من خلال ارتداء الوشاح والقبعات الصوفية.



- استخدام مرطب الهواء: الجو الدافئ في المنزل هو أحد عوامل زيادة الجفاف بالبشرة، فيجب تشغيل جهاز ترطيب الهواء في المنزل لتجديد الرطوبة الموجودة في الهواء.



- تجنب الحمام الساخن: تجف البشرة بشكل قياسي في الماء الساخنة جدًا أثناء الاستحمام كما تفقد البشرة زيوتها.



- الترطيب باستمرار: الترطيب المنتظم هو طريقة فعّالة لمعالجة البشرة الجافة وبخاصة عند استخدام كريمات الترطيب التي تحتوي على حمض اللاكتيك أو لاكتات الأمونيوم.



- تغيير نوع الصابون: يزيل كل من الصابون ضد العرق أو الصابون المعطر أو الصابون الذي يحتوي على الكحول، الرطوبة من البشرة ما يعرضها للجفاف.



- ارتداء الملابس الصوفية: تؤثر الألياف الخشنة مثل الصوف بشكل كبير على البشرة الجافة والحساسة فيجب ارتداء ملابس ناعمة.



- شرب الماء بانتظام: شرب الماء بانتظام في فصل الشتاء أمر مهم للغاية لأنه من العوامل التي ترطب البشرة.