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مرأة

نصائح لمواجهة جفاف البشرة في الشتاء

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
ريهام قدري
تتفاقم خلال فصل الشتاء مشكلة جفاف البشرة بسبب الجو البارد، فتتطلب البشرة اهتمامًا مضاعفًا من قبل السيّدة.

إليكم 7 نصائح للعناية بالبشرة الجافة في فصل الشتاء:

- مواجهة البرد: تفقد البشرة أكثر من 25 في المئة من قدرتها على الاحتفاظ برطوبتها في الشتاء بسبب الهواء البارد والجاف. فيجب حمايتها من خلال ارتداء الوشاح والقبعات الصوفية.

- استخدام مرطب الهواء: الجو الدافئ في المنزل هو أحد عوامل زيادة الجفاف بالبشرة، فيجب تشغيل جهاز ترطيب الهواء في المنزل لتجديد الرطوبة الموجودة في الهواء.

- تجنب الحمام الساخن: تجف البشرة بشكل قياسي في الماء الساخنة جدًا أثناء الاستحمام كما تفقد البشرة زيوتها.

- الترطيب باستمرار: الترطيب المنتظم هو طريقة فعّالة لمعالجة البشرة الجافة وبخاصة عند استخدام كريمات الترطيب التي تحتوي على حمض اللاكتيك أو لاكتات الأمونيوم.

- تغيير نوع الصابون: يزيل كل من الصابون ضد العرق أو الصابون المعطر أو الصابون الذي يحتوي على الكحول، الرطوبة من البشرة ما يعرضها للجفاف.

- ارتداء الملابس الصوفية: تؤثر الألياف الخشنة مثل الصوف بشكل كبير على البشرة الجافة والحساسة فيجب ارتداء ملابس ناعمة.

- شرب الماء بانتظام: شرب الماء بانتظام في فصل الشتاء أمر مهم للغاية لأنه من العوامل التي ترطب البشرة.
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