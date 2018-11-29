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مدير الأولمبياد الخاص المصري: الرئيس السيسي منحنا هدية لم يتوقعها أحد

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 11:41 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
كشف باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، تفاصيل جديدة في تكريم الرئيس السيسي لمنتخب المصري للأولمبياد الخاص لكرة القدم النسائية الموحدة الحاصل على برونزية كأس العالم للبطولة التي أقيمت بشيكاغو في شهر يوليو الماضي.

وقال "التهامي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، اليوم الخميس: "خططنا وقدرنا نوصل للمركز الثالث ورفعنا اسم مصر في المكان الذي يليق بها".

وأضاف: "الرئيس كرم الفريق بوسام الدولة للرياضة من الطبقة الثالثة، دي حاجة جميلة جدا للبنات والفريق كله.. أصبحنا نموذجا لكل الزملاء والقرناء والكل سيتنافس للحصول على تكريم من الرئيس".
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