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اقتصاد

42 % تراجعا في صادرات الملابس الجاهزة للسعودية خلال 10 أشهر

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن إجمالي صادرات الملابس الجاهزة إلى "المملكة العربية السعودية" خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2018 بلغت 19 مليون دولار مقارنة بنحو 33 مليون دولار بانخفاض بلغت نسبته 42%، فيما بلغت إلى "بلجيكا" نحو 20 مليون دولار مقارنة 16 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 27%، واحتلت"هولندا" المرتبة العاشرة من حيث الدول المستوردة للملابس الجاهزة المصرية بما قيمته 14 مليون دولار مقابل 10 ملايين دولار بارتفاع بلغت نسبته 42%.

وحول درجة التصنيع أشار التقرير إلى ارتفاع صادرات الملابس"غير مصنرات" خلال الفترة "يناير-أكتوبر" بنحو 5% لتبلغ 867 مليون دولار مقابل 827 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي ، كما سجلت صادرات الملابس"المصنرات" ارتفاعا بنحو 15 % لتبلغ 436 مليون دولار مقابل 380 مليون دولار.

وفيما يتعلق بأهم 10 شركات مصدرة للملابس المصرية الجاهزة خلال 10 شهور أشار التقرير إلى أن شركة "جيد تكستايل ايجيبت/ايجيبشان تي شيرت فاكتوري سابقا احتلت المرتبة الأولى تلاها شركة "لوتس للملابس الجاهزة حسام الدين حسن جبر وشركاه،تلاها في المرتبة الثالثة "الشركة السويسرية للملابس الجاهزة" ،تلاها"أوراجلو ايجيبت لتصنيع الملابس الجاهزة" وفي المرتبة الخامسة "اليكس اباريلز للملابس الجاهزة، تلاها "جيزة للغزل والنسيج والصباغة والملابس الجاهزة"، ثم "دايس للملابس الجاهزة " في المرتبة السابعة، تلاها "تي اند سي للملابس الجاهزة"، تلاها "سي ار اس دنيم جارمنتس ايجيبت" وفي المرتبة العاشرة "مان موهان سيناه- فيلوستي أبارلز".
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