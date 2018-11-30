طفل كتب رسالة لوالده المتوفى فوصله الرد منه.. صور

كتب الطفل البريطاني جيس هيندمان البالغ من العمر 6 سنوات، رسالة إلى الجنة لتصل إلى والده في عيد ميلاده، وكانت المفاجأة أنه تلقي رد غير متوقع.



تعود التفاصيل عندما اعتاد جيس وشقيقته على إرسال رسالة إلى والدهما المتوفى في ذكرى عيد ميلاده، ولكن هذه المرة ترك جيس ملاحظة على الظرف لساعي، قائلًا:"السيد ساعي البريد، هل يمكنك أن تأخذ هذه الرسالة إلى الجنة، لوالدي بمناسبة عيد ميلاده. شكرًا".



وبعد فترة قصيرة جاءت رسالة رسمية إلى جيس من شركة البريد الملكي تؤكد فيها بأن المهمة تمت بنجاح، وأنه تم إيصال رسالته إلى والده في الجنة.



الأمر الذى أسعد الطفل، فقررت والدته نشر الرسالة على فيسبوك، وحصدت إعجابا ومشاهدات بالملايين جراء هذه اللفتة الطيبة من شركة البريد.