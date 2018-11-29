قيامة أرطغرل يواصل تصدر الأعلى مشاهدة

تصدر مسلسل قيامة ارطغرل قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في تركيا، امس الأربعاء، وفقا لموقع gecce التركي.



وجاء في المركز الثاني مسلسل البحر الاسود بينما جاء بالمركز الثالث مسلسل لا يسمع الاطفال.



هذه ليست المرة الاولى التي تصدر بها مسلسل قيامة ارطغرل نسبة المشاهدةن فقد نجح في السيطرة على عدد المشاهدات منذ عرض أول حلقة منه.