صفاء الهاشم تعود للأضواء بأزمة جديدة.. النائبة الكويتية تصف الوافدين بالشحم الزائد.. الهاشم طالبت من قبل بمنع صرف أي أدوية للوافدين وتفخر بحجاب أردوغان

أبرز تصريحات صفاء الهاشم:

الوافدون محتلون لوظائف الكويتيون

ما يحدث في توظيف الكويتيين غلط

ارتدت الحجاب تقديرا لأردوغان





أثارت النائبة الكويتية صفاء الهاشم مجددا الجدل بشنها هجوما على الوافدين، حيث دعت إلى إزالة ما وصفته بـ "الشحم الزائد الموجود على جسم الدولة الإداري في هيئة وافدين محتلين لوظائف يفترض أن تكون للكويتيين".





ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن الهاشم قولها إنها لن تتنازل عن «إحلال الكويتيين بدلا من الوافدين في الوظائف الحكومية»، مؤكدة في الوقت نفسه أنها ليست مع إنهاء خدمات كل الوافدين، لافتة إلى أن الوظائف الإدارية ومسمى مستشار في أجهزة الدولة وإداراتها يجب أن تكون للكويتيين وليس الوافدين.





وأضافت أن لجنة تنمية الموارد البشرية والإحلال عقدت اجتماعها الثاني لمناقشة 3 مواضيع مهمة وأساسية من مهام هذه اللجنة، وهي مواضيع الإحلال والتعيينات العشوائية في القطاع النفطي بتكليف من المجلس، وموضوع البيانات التي تصلنا من الجهاز الحكومي.





وأضافت: "وقفت وتصديت وما زالت وسأظل حتى يتم إحلال العمالة الوطنية بشكل صحيح، ونحن لم نطالب بأن نستغني عن كل الوافدين، بل نقصد الوافدين الذين يشغلون وظائف يستطيع الكويتيون القيام بها"، مطالبة بأن تكون لدى الدولة كليات تستطيع تخريج مواطنين من أصحاب الياقات الزرقاء.





وشددت "الهاشم" على أن اللجنة هذه المرة جادة وحازمة حتى يعود هؤلاء المواطنون أصحاب الخبرات إلى أماكنهم، مؤكدة أن اللجنة ستكون حازمة في وجه القطاع الحكومي حتى تصل إلى معلومات صحيحة، متسائلة: "مهندسو البترول من الكويتيين إذا لم يعينوا في القطاع النفطي أين سيذهبون يا سمو الرئيس؟ هل يعملون في الأشغال والصرف الصحي؟"، مشيرة إلى أن ما يحدث في توظيف الكويتيين «غلط».





وهذه ليس المرة الأولى التى تستهدف فيها النائبة الوافدين فقد طالبت من قبل بعدم صرف أي أدوية للوافدين في المستشفيات والمستوصفات بدعوى إعادة تنظيم دولة اختلت رمانة ميزانها بنسبة 1إلى 3% .





وأوضحت الهاشم أن هذا الخلل في التركيبة السكانية أثر بصورة مباشرة وسيئة على أهم قطاع يختص بصحة المواطن ونوعية العلاج المقدم للمواطنين، وبينت أن الحكومة غضت النظر عن العمالة المتواجدة في الشوارع ودولة النظام والمؤسسات اختلت بسبب عدم تطبيق القانون، مطالبة بتطبيق قانون التأمين الصحي على أرباب العمل، وأكدت أن هذا هو الحل الفوري والحاسم لهذا الأمر ،مشيرة إلى أن الحكومة غير ملزمة بمعالجة الوافدين، حسب قولها.





وقالت إن فاتورة العلاج بالخارج وصلت إلى مليار و400 مليون نتيجة ضعف الخدمات والمحسوبية، منتقدة ذهاب العائلات الكويتية إلى المستشفيات الخاصة وتدفع 3 آلاف دينار في الولادة، بينما أصحاب كروت الزيارة يدفعون دينارًا ودينارين في مستشفى الولادة الحكومي.





وبعيدا عن أزماتها مع الوافدين، فقد أثارت الهاشم جدلا عندما أعلنت أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أهداها حجابا ذيل باختصار اسم الرئيس التركي، وهي أحرف "R T E"، وذلك خلال زيارتها إلى تركيا.



