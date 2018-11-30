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مرأة

المرأة الحامل ومريض السكر ممنوعان من استخدام الميزوثيرابى

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
ريهام قدري
أكد الدكتور شادى سامى أخصائى جراحات التجميل وتنسيق القوام أن الميزوثيرابي يعد نوعا من العلاج الخلوي للخلايا والذي يهدف إلى إذابة الدهون ويعتبر العلاج بحقن الميزوثيرابي علاجًا تجميليا غير جراحي فهو يتضمن حقن محلول سائل خاص تحت الجلد يعمل على تفكيك الخلايا الدهنية.

وقال إن الحقنه تحتوى على مزيج من المستخلصات العشبية والهرمونات والإنزيمات والفيتامينات والمعادن إلى جانب بعض المواد الكيميائية، وقد انتشر استخدامه في الفترة الأخيرة للتخلص من الدهون الموضعية وإزالة ترهلات الجلد كما أنه يستخدم في علاج مشاكل الشعر ولنضارة البشرة.

وأكد سامى أنه يمكن استخدام هذه الحقن لجميع أجزاء الجسم ويحتاج الشخص إلى عدة جلسات اعتمادا على كثافة الدهون في المنطقة المراد علاجها والطبيب هو الذي يقوم بتحديد عدد الجلسات والفترة بين كل جلسة والأخرى.

وحذر المرأة الحامل والمرضعة والأشخاص المصابين بالسكري والذين يتعالجون بالإنسولين، والمصابين بأمراض الكبد، والذين يتلقون علاج القلب والجلطات الدم من إستخدام حقن الميزوثيرابى.
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