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رياضة

تصريحات نارية من سيد عبد الحفيظ حول مستقبل إدارة الاهلي ..فيديو

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 11:33 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي، إن إدارة النادي الاهلي تمر بفترة عصيبة لكن ستمر مثلما يمر كل صعب على الاهلي وسيعود بقوة في فترة وجيزة.

واضاف عبدالحفيظ خلال ماخلة هاتفية بالإعلامي زكريا ناصف في برنامجة الماتش المذاع على فضائية صدى البلد: أن الإدارة تقوم بتنظيم كبير في الفترة الحالية لجميع قوائمها بإستعادة مكانة الاهلي في فترة قصية.

واشار عبد الحفيظ الى أن العديد من الإصابات التي ضربت الاهلي في مدة قليلة ستعود بقوة خلال الايام المقبلة، منوهًا الى أن وليد ازارو عاد بقوة الى المران هو وهشام محمد والباقين في تحسن جيد.

وقال عبد الحفيظ، إن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي كلفه بمتابعة قطاع الكرة للنادي الاهلي بالكامل.

ونوه عبد الحفيظ أن حسابات الأهلي في الفترة الحالية من ناحية التعاقد مع لاعبين جدد، تتجه نحو مجموعة من اللاعبين الذين سيتم التعاقد معهم في يناير القادم سواء بصفقات تبادلية أو صفقات شراء حر أو إعارة.
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