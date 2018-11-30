البورصة: ارتفاع قيم التداول خلال تعاملات الأسبوع الماضي

ارتفعت قيم التداول بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي لتسجل 3ر6 مليار جنيه من خلال تداول 066ر1 مليار ورقة منفذة على 127 ألف عملية.



مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 8ر5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 194ر1 مليار ورقة منفذة على 121 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، حسب التقرير الأسبوعي للبورصة.



وذكر التقرير أن بورصة النيل سجلت قيمة تداول بلغت 8ر4 مليون جنيه ومن خلال تداول 7ر6 مليون ورقة منفذة على 657 عملية.. مشيرا إلى أن الأسهم استحوذت على 91ر90 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على نحو 09ر9%.