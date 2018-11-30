ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

البورصة: ارتفاع قيم التداول خلال تعاملات الأسبوع الماضي

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 03:00 ص
صدى البلد
محمد صبيح
ارتفعت قيم التداول بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي لتسجل 3ر6 مليار جنيه من خلال تداول 066ر1 مليار ورقة منفذة على 127 ألف عملية.

مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 8ر5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 194ر1 مليار ورقة منفذة على 121 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، حسب التقرير الأسبوعي للبورصة.

وذكر التقرير أن بورصة النيل سجلت قيمة تداول بلغت 8ر4 مليون جنيه ومن خلال تداول 7ر6 مليون ورقة منفذة على 657 عملية.. مشيرا إلى أن الأسهم استحوذت على 91ر90 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على نحو 09ر9%.
loading...

ترشيحاتنا

بعد انفراد صدى البلد.. نيابة السويس تبدأ التحقيق مع عصابة سفاح البنات

تصريحات نارية من سيد عبد الحفيظ حول مستقبل إدارة الاهلي ..فيديو

شاهد.. سيول جارفة تضرب مدينة بودروم التركية.. صور وفيديو

شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

كلام نهائي.. الأهلي يبدد أحلام الزمالك في ضم جون أنطوي

إطلالات النجمات بالأسود تبهر المشاركين في مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

نجوم الفن والمشاهير يشاركون صلاح عبد الله الاحتفال بحفل زفاف ابنته شروق.. صور

طفل كتب رسالة لوالده المتوفى فوصله الرد منه.. صور

شاهد.. تكدس الأطفال أمام مستشفى جامعة الزقازيق.. والصحة: الأسر بتستسهل

في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. نجمات تألقن بالفضي علي السجادة الحمراء

ياسر محارم: انتشار البيروقراطية بالضرائب يؤثر سلبا على الحصيلة

لقاء الخميسي تخطف الأنظار بفستان أسود ساحر في ختام القاهرة السينمائي.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن والمشاهير يشاركون صلاح عبد الله الاحتفال بحفل زفاف ابنته شروق.. صور

في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. نجمات تألقن بالفضي علي السجادة الحمراء

ياسمين الخطيب في ضيافة صدى البلد.. صور

رئيس حي المرج يشن حملة لإزالة الإشغالات استجابة لشكاوى المواطنين..صور

محمد كوفي في حوار لـ صدى البلد: الزمالك بطل الدوري.. والتوأم سبب انتقالي إلى المصري

فيديو

مناظرة ساخنة بين الأهلي واتحاد كرة اليد حول أزمة حضور الجماهير..فيديو
موجز البلد.. السيسي يكرم أبطال الرياضة.. إعلان اسم مدرب الأهلي الجديد .. عمرو دياب يحيي حفلا في السعودية
ماذا قال المغنى الأمريكى جيسون ديرولو عن مصر.. فيديو
نجوم الفن على السجادة الحمراء فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى.. فيديو
الأهلي يؤهل صالح جمعة للمشاركة في الفترة المقبلة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟