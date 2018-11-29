مسنة تفقد قدرتها على المشي إثر الضرب المبرح في محاولة لسرقة شقتها

قالت الحاجة زينب إسماعيل، إنها تعرضت للاعتداء البدني من أحد أقاربها الذي تعرض لها بالضرب المبرح حتي يجبرها علي كتابة عقد بيع وشراء للشقة التي تقطن بها.



وأضافت الحاجة خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامية جيسي العاصي في برنامج "بر الأمان" المذاع علي فضائية صدي البلد، أنها لم تجد من تشكو له ليرجع لها شقتها التي نهبها قريبها بعد أن أجبرها على إمضاء عقد بيع الشقة، مضيفا أنها استعانت بسمسار عقاري تمكن من إرجاع عقد الشقة وملكيتها مرة أخرى.



وأشارت زينب، إلى أنها تتلقى المساعدات الإنسانية من المسجد، حيث يأتي بعض الجيران والمعارف لخدمتها وتنظيف منزلها، وقد طالبت بعض القادرين ماديا على مساعدتها لإتمام بعض العمليات التي سوف تساعدها علي الحركة مرة أخري والمشي بعد أن فقدتها أثر الضرب المبرح.

