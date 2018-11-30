الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح فعاليات المؤتمر العالمي للتنوع البيولوجى: العالم يجتمع في شرم الشيخ لإنقاذ الكوكب.. المؤتمر يعكس اهتمام الدولة بقضايا التنمية المستدامة

7000 مشارك من 196 دولة في مؤتمر التنوع البيولوجي

العالم يجتمع في شرم الشيخ لإنقاذ الكوكب

مصر تتسلم من المكسيك رئاسة المؤتمر لمدة عامين

المؤتمر يعكس اهتمام الدولة بقضايا التنمية المستدامة

الدستور المصرى وضع أسس قوية للحفاظ على الموارد الطبيعية للبلاد وحسن استغلالها وحماية بحارها

مصرحددت مسار تنمويا يستهدف تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ومراعاة البيئة

مصر تؤكد عزمها على العمل مع جميع الأطرف لضمان إنجاح هذا المؤتمر وتحقيق أهدافه

نسعى للحفاظ على حق الأجيال المقبلة فى التمتع بالثروات الطبيعية

استهلاك العالم سنويا يزيد بنسبة أكبر من 30% عما تنتجه النظم من موارد

تحقيق أهداف مؤتمر التنوع البيولوجى يمنح مصردورفعال ورؤية فى صنع القرارات والسياسات

وزيرة البيئة:

فخورة كونى أول امرأة عربية ترأس مؤتمر التنوع البيولوجى بدعم الرئيس

التنوع البيولوجى هو أساس الحياة على كوكب الأرض









يعرف التنوع البيولوجي بالتنوع الحيوي أو الأحيائي، وهو عبارة عن التنوّع في مختلف أبعاد الطبيعة الحيّة وأشكالها، ولة اهمية في بقائنا على قيد الحياة، وإمدادنا بالغذاء، حيث إن المنتجات الطبيعية تدعم العديد من الصناعات مثل "المستحضرات الصيدلانية، كتصنيع الورق، والبناء، ومعاجلة النفايات، ومصادر للأخشاب والأدوية والطاقة.





يحتفل العالم فى 22 مايو من كل عام، باليوم العالمى للتنوع البيولوجى فهواليوم الدولى للتنوع البيولوجى، للاحتفال بذكرى نص الاتفاقية التى تم اعتمادها بتاريخ 22 مايو 1992 من قبل الوثيقة الختامية لمؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجى الذى عقد فى نيروبى

ويدخل التنوّع الحيوي بعدة تعاريف ويوصف بأنّه مقياس لصحة الأنظمة البيولوجيّة، ويلعب التنوع البيولوجي دورا أساسيًّا للحياة فوق كوكب الأرض، ويُرّكز اهتمامه على الكائنات الحيّة الموجودة على الكوكب والتي تشمل كافة التراكيب الجينيّة للنباتات والحيوانات.





وتتعدد مظاهر التنوع البيولوجى في مصر لدينا نظم بيئية وحياة برية متنوعة تحتوى على أكثر من 4 آلاف و500 نوع من النباتات، بواقع "2365 من النباتات الزهرية، و2420 نوع من الفطريات، و1483 نوعا من الطحالب كما يوجد فى مصر 111 نوعا من الثدييات، و109 أنواع من الزواحف، و9 أنواع من البرمائيات، وأكثر من 1000 نوع من الأسماك، 800 نوع من الرخويات البحرية، 1000 نوع من القشريات، أكثر من 325 نوعا من الشعاب المرجانية، ومن 10 آلاف إلى 15 ألف نوع من الحشرات، و480 نوعا من الطيور.





وتعد مصر أول دولة عربية وأفريقية تستضيف هذا الحدث، كما أنه أكبر المؤتمرات الدولية للأمم المتحدة فى مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي والبيئي، ومنبرا هاما لتعزيز التعاون والمشاركة الإنسانية بين شعوب العالم لزيادة ونشر الوعى بأهمية التنوع البيولوجي.





وسترأس مصر المؤتمر حتى عام 2020، حيث إنه سيمنح مزيدا من الفاعلية لدور مصر ورؤيتها فى صنع القرارات والسياسات ذات الصلة، واعلان استراتيجية عالمية للتناغم مع البيئة فى 2010، للحفاظ على التنوع البيولوجى والاستخدام المستدام والتقاسم العادل لاستخدام الموارد الطبيعية.





ويعكس المؤتمر اهتمام الدولة بقضايا التنمية المستدامة، ومن ثم يساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر لهذا القطاع بهدف الحفاظ على البيئة ودعم السياحة، وصون المحميات الطبيعية المصرية التى تشغل حوالى 15٪ من المساحة الجغرافية للقطر المصرى والموزعة على 30 محمية طبيعية على مستوى الجمهورية يتردد عليها ملايين الزوار سنويا.





قال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال فعاليات مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي بقاعة المؤتمرات بمدينة السلام " شرم الشيخ " : أن مؤتمر التنوع البيولوجي يتناول مناقشة أهم القضايا الحيوية التى تشغل الشباب ومن بينها موضوعات البيئة ويتزامن انعقاد المؤتمر مع الاحتفال بمرور 25 عاما على دخول اتفاقية التنوع البيولوجي حيز التنفيذ وذلك لمناقشة قضية من أهم القضايا الإنسانية فى العصر الحالى وهى قضية التنوع البيولوجى والتى توليها مصر أهمية خاصة وإدراك تام لقيمة التنوع البيولوجى كعنصر أساسى لتحقيق التنمية المستدامة".





وأضاف السيسي: "نسعى للحفاظ على حق الأجيال المقبلة فى التمتع بالثروات الطبيعية.. حيث أدرك الإنسان منذ التاريخ أهمية الموارد الموجودة فى البيئة المحيطة به ممثلة.. فى الحضارة المصرية نموذجا بارزا فى هذا الإطار، وقامت تلك الحضارة وازدهت على مدى الآلاف السنين اعتمادا على ثرواتها الطبيعى، ومثلت أساس التقدم فى العديد من المجالات كما جسدت النصوص الدينية للمصريين القدماء التزامهم بالحفاظ على البيئة واحترام الطبيعة والحياة البرية وحقوقها وهو ما يعكس وعى المصرى القديم للثراء التى تميزت به النظم البيئية المحيطة به ودورها فى حياته اليومية".





وتابع الرئيس "امتدا لهذا الإيمان ولأهمية الحفاظ على البيئة الطبيعية فقد حددت مصر مسار تنمويا يستهدف تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ويراعى البيئة بجميع إبعادها ومن هنا وضع الدستور المصرى أسس قوية للحفاظ على الموارد الطبيعية للبلاد وحسن استغلالها وحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية وحماية نهر النيل مع تأكيد الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية وحماية ما قد يتعرض منها للانقراض أو الخطر".





وأوضح السيسي: "بالرغم من ما تم بذله من جهود منذ اعتماد اتفاقية التنوع البيولوجى عام 1992 إلى أنها لم تتمكن من حشد المجتمع الدولى للتصدى بفعالية للتدهور المستمر فى التنوع البيولوجى كما لم تنجح بالقدر الكافة فى تحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ويرجع ذلك لعدم قدرتنا على دمج موضوعات التنوع البيولوجى بالقدر المطلوب فى مختلف مجالات النشاط الإنسانى وهو ما أدى إلى سعينا كمجتمع دولى للتعامل مع مؤتمر نابويا فى عام 2010 بإعلان استراتيجية عالمية للتناغم مع البيئة ووضع أهداف محددة للتنفيذ خلال العقد العالمى للتنوع البيولوجى عام 2010 لـ2020 ومع الاتفاق مع المحددات الأساسية للعمل الدولى والمتمثلة فى الحفاظ على التنوع البيولوجى والاستخدام المستدام لمكوناته والتقاسم العادل لفوائد استخدام الموارد الجينية ويأتى مؤتمرنا هذا فى وقت يواجه فيه التنوع البيولوجى تحديات جسيمة وتدهورا متسارعا وما يرتبط بذلك من تحديات تواجه النظم البيئية المختلفة وإنما أضفنا لذلك الآثار السلبية لتغير المناخ، نجد أننا نواجه أخطر التحديات التى تواجه البشرية فى عصرنا الحديث حيث تشير الدراسات العلمية لأنه الاستهلاك البشرية سنويا من المواد الطبيعية يزيد بنسبة أكثر من 30% عما تنتجه النظم الأيكولوجية للأرض من موارد".









وتابع: " كما تضمن تقرير سكرتير عام الأمم المتحدة عن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2018 بيانات مقلقة تعكس تراجعا واضحا فى النظم البيئية وعلى رأسها الغابات فضلا عن اندثار عدد كبير من الكائنات الحية مع تراجع قيمة معونات التنمية الرسمية المرتبطة بالتنوع البيولوجى بنسبة 21% مقارنة بعام 2015 لذلك فأن شعار مؤتمرنا هذا الاستثمار فى التنوع البيولوجى من اجل الناس والكوكب يأتى مواتيا للغاية إذ يعكس رؤيتنا الجماعية بضرورة ادماج الحفاظ على التنوع البيولوجى فى كافة مناحى النشاط الإنسانى بما يساهم فى صون الموارد وإدارتها بصورة مستدامة هو ذات التوجه الذى تبنيناه جميعا عام 2015 من خلال الاجندة الدولية للتنمية 2030 بما تضمنته من أهداف بيئية وتعهدات لتعزيز التعاون الدولى فى إطار مختلف الأطراف.. من هنا فأن مؤتمرنا يمثل فرصة فريدة لتسليط الضوء على الممارسات الجيدة والفرص المتاحة فيما يتعلق بحفظ واستدامة التنوع البيولوجى من خلال دمج التنوع البيولوجى فى قطاعات الطاقة والتعدين والبنية التحتية والصناعة والصحة.. واستكمالا لهذا التوجه فقد رأت مصر إطلاق مبادرة تتكاتف مع دمج التنوع البيولوجى فى القطاعات المختلفة وذلك بتنسيق الجهود عزيزة التناغم بين اتفاقيات (ريو) الثلاث المعنية بتغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجى وإيجاد مقترب متكامل يتعامل مع فقدان التنوع البيولوجى والآثار السلبية بتغير المناخ وتدهور الأراضى سعيا لتكامل الجهود المبذولة فى كل من الاتفاقيات الثلاث من خلال عدد من الإجراءات من بينها تطوير التعاون بين مختلف الشركاء وأصحاب المصلحة بمن فيهم المتجمع المدنى والقطاع الخاص وحشد عدد كبير من التعهدات الفنية والمالية والنوعية وإنشاء شركات مع آلية تمويل اتفاقية ريو الثلاث وغير ذلك مما ستطلعون عليه ونأمل أن يحظى بدعمكم وتؤيدكم خلال الفترة المقبلة





تؤكد مصر عزمها على العمل مع كافة الأطراف من أجل إنجاح هذا المؤتمر وتحقيق أهدافه وعلى رأسها زيادة الوعى بقضية التنوع البيولوجى والأخطار المحدقة التى تهدد هذا التنوع والاثار شديدة السلبية المترتبة على استمرار تدهور الحالى وهو ما نقدر معه ضرورة التزام جميع الأطراف المعنية بنقل عمليه الاندماج ادماج التنوع البيولوجى فى قطاعات النشاط الإنسانى المختلفة من مرحلة الرؤى إلى مرحلة السياسات والتنفيذ".









وعرض مؤتمر التنوع البيولوجى فيلما تسجيليا بعنوان "سيمفونية الحياة"،والذى انتجة احد شباب وزارة البيئة ويعرض الفيلم قصة التنوع البيولوجلى وكيفية الحفاظ على كوكب الارض وتوازنة خلال العقود المقبلة وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزيرة البيئة ووفود رؤساء الوفود المشاركة وعدد من الوزراء والمحافظين واعضاء مجلس النواب .





من جانبها، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن التنوع البيولوجى هو أساس الحياة على كوكب الأرض، مشيرة إلى أنه تم مناقشة إمكانية الحفاظ على وقف تدهور الأراضى، والصيد الجائر، فى القارة الإفريقية، وتم إصدار إعلان سياسى نتيجة لتلك المناقشات، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء، تأكيدا على اهتمام مصر، ليصبح المؤتمر نموذجا لعمليات دمج القطاعات الخمسة المعنية بالتنوع البيولوجى، ورسم خطة وقف فقدان التنوع البيولوجى، لما بعد 2030.





وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها بمؤتمر التنوع البيوولجى للأمم المتحدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى: "خلال العامين القادمين، تقع على عاتقنا مسئولية لوقف هذا الهدر لصالح الأجيال القادمة، لقد قمنا فى مصر بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبنى مشروعات لوقف تلوث البحيرات كبحيرة المنزلة، والحفاظ على نهر النيل ووقف التعدى عليه، والذى يولى الرئيس اهتماما به، وفى مشروع العاصمة الإدارية تم مراعاة المعايير البيئية، وإتاحة مساحات كبيرة للزراعة".









وتابعت: "نهتم خلال الفترة الحالية بالاستثمار فى البشر والكوكب من خلال تشجيع الدولة للشباب والمرأة فى المجتمعات المحلية، فى الحفاظ على الموارد الطبيعية، والآخر كونى أول شخصية عربية وإفريقية ترأس مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للتنوع البيولوجى، وبدعم كامل من الريس عبد الفتاح السيسى، والذى يدعم المرأة بشكل كبير، وكلنا ثقة فى ضوء ما قدمته الوفود أن الرؤساء سيدعمون جهودنا للحفاظ على الكوكب الأرض، لصالح عيشة كريمة والحفاظ على كوكب الأرض".





وقال خوزيه أوكتافيوس، سفير المكسيك، أنه خلال رئاسة المكسيك لمؤتمر الأطراف الثالث عشر، خلال العامين الماضيين عملنا للنهوض على برنامج الحفاظ على التنوع البيولوجى، بالتعاون مع المسئولين الدولين، خاصة فى مجالات الصيد الجائر.





وأضاف، خلال كلمته بمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "فى هذا الإطار ومن اجل تعميم التنوع البيولوجى، تعبتر المكسيك أنها من الدول التى قامت بإطراء العمل لدعم ذلك فى قطاعات الصحة والتعدين لصالح السكان المحليين والشباب، وعليه سنستطيع تحقيق برنامج 2030، ونحن فى الطريق إلى العمل على إعداد خطة 2050، والتى سيتم وضعها فى الصين بعد عامين.









ووجه التحية للحكومة المصرية، لنشر التقرير المعنى بمؤتمر الأطراف الثالث عشر والذى استضافته المكسيك، والذى يوضح ضرورة اتخاذ إجراءات واضحة لتعميم التنوع البيولوجى، طبقا لشواغل كل دولة، مؤكدا أنهم لديهم الثقة فى أنه بتضامن مصر معهم سيحققون الأهداف المرجوة، معلنا انطلاق المؤتمر الرابع عشر للتنوع البيولوجى، برئاسة مصر.



