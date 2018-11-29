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برلمان

برلمانى: 8 ملايين مصرى يعتمدون على التوك توك كـ مصدر رزق

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 11:41 م
أسامة علي
قال النائب محمد بدوى دسوقى عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن عدد التوك توك بمصر وصل لـ 4 ملايين مركبة ويقود التوك توك الواحد 2 من المواطنين على فترتين، مما يعنى أن 8 ملايين مصرى يستخدمونه كمصدر للرزق.

وأوضح "عضو لجنة النقل" أن وقت صدور قانون المرور الجديد ستحل جميع مشاكل التوك توك بمصر لأنه يضع العديد من الضوابط المهمة وهي ضرورة وجود رخصتين، إحداهما للتوك توك وأخرى لقائدة مما يعني القضاء على مشكلة قيادة الأطفال له، إضافة إلى أنه يمنع دخول التوك توك المدن والعواصم مع تحديد خط سيره ولونه بكل محافظة.

وتابع:" لا يمكن وقف إصدار تراخيص التوك توك لأنه وسيلة نقل يعتمد عليها قطاع كبير من الشعب لاسيما البسطاء وكبار السن".
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