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أخبار العالم

إسرائيل تبحث عن صواريخ سقطت في الجولان

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 11:31 م
صدى البلد
عرفة البنداري
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش يفحص احتمالية سقوط صاروخ أو أكثر في منطقة الجولان.

وأوضحت أن الخطوة الإسرائيلية جاءت على خلفية إبلاغ المستوطنين بسماعهم انفجارات قوية في هضبة الجولان المحتل.

وذكر موقع دبكا الإسرائيلي أن الجيش يفحص ما إذا كانت الانفجارات ناجمة عن صواريخ اعتراضية سورية من عدمه.

وقال مسئول سوري إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت طائرة إسرائيلية و4 صواريخ.
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