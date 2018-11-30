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ديني

مبلغ مالي كبير يتسبب فى أزمة بين الإمام الأكبر والشيخ زايد

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 11:49 ص
صدى البلد
محمد شحتة
روى شعيب عبد الفتاح، المستشار الإعلامي بالسفارة المصرية بأبوظبى سابقا، موقف بين فضيلة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والشيخ زايد رئيس دولة الإمارات فى عام 2004.

وقال عبد الفتاح عبر صفحته على فيس بوك: في بداية 2004 حضر فضيلة الدكتور أحمد الطيب مؤتمرا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وكان وقتها رئيسا لجامعة الأزهر، بعد انتهاء المؤتمر قدموا مبلغا ماليا كبيرا لفضيلته نظير ورقة العمل التي قدمها في المؤتمر، ورفض الشيخ الطيب قبول المبلغ وقال إن هذا دوره وواجبه فى الدعوة الإسلامية ولا يتقاضى على الواجب أجرا.. قالوا له إن هذا المبلغ من الشيخ زايد رئيس الدولة شخصيا ولا يجوز رفض هديته، قال لهم انه لا يرفضها مطلقا ولكن هذا مبدأ ثابت في حياته وعمره".

وتابع: اضطر القائمون على المؤتمر إبلاغ الشيخ زايد رحمه الله بالأمر، فقال لهم لا تدعوه يسافر مع وفد مصر إلى القاهرة حتى أقابله بنفسى بعد الانتهاء من زيارة أحد رؤساء الدول للإمارات، سافر الوفد وظل الشيخ الطيب مقيما في الفندق ليومين ثم ذهب للقاء الشيخ زايد الذي عاتبه على عدم قبول مبلغ المال؛ فطلب منه الشيخ الطيب العذر والمسامحة لأن هذا مبدأ أصيل لديه، ثم قال للشيخ زايد ان كان ولابد من قبول المبلغ فانه يريد إقامة مركز لتعليم اللغة العربية للطلبة غير الناطقين بها ويدرسون في الأزهر ويعانون معاناة شديدة في استيعاب المناهج الدراسية، فليكن هذا المبلغ بداية للتبرع لإقامة هذا المركز.

وأضاف: "ما كان من الشيخ زايد إلا أن شكر الشيخ الطيب وتكفل بإقامة هذا المركز على نفقته الكاملة، وبالفعل تأسس مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، الذي يمارس دوره اليوم على أعلى مستوى من الكفاءة والفائدة للطلاب المسلمين الوافدين للدراسة بالأزهر الشريف".
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