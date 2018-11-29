ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

نجوم الفن على السجادة الحمراء فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى.. فيديو

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 11:42 م
صدى البلد
أحمد البهى
توافد عدد كبير من الفنانين، مساء اليوم، على مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الاربعين، فى قاعة المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية.

من أبرز الفنانين الذين حرصوا على الحضور، رانيا يوسف وأحمد داوود وزوجته علا رشدى ونجوى فواد وأمينة خليل وسمير صبرى وياسمين رئيس وشيرين رضا والهام شاهين وأحمد حاتم وعائشة بن أحمد وشريف سلامة وزوجته داليا مصطفى ومنال سلامة ومي سليم وميس حمدان ودانا حمدان.

وأقيم مهرجان القاهرة السينمائي على مدار 10 أيام برئاسة السيناريست محمد حفظى.
loading...

ترشيحاتنا

ضبط القائمين على إدارة مجموعة قنوات فضائية بدون ترخيص بالجيزة.. فيديو

تصريحات نارية من سيد عبد الحفيظ حول مستقبل إدارة الاهلي ..فيديو

رانيا يوسف: مشغولة بتصوير 3 أفلام جديدة

توفيق عكاشة يروي قصة اكتشافه لـ حياة الدرديري

فضيحة.. قطر تستخدم منظمات غير حكومية للتجسس لصالح نظام تميم

نجوم الفن على السجادة الحمراء فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى.. فيديو

قناة السويس: قطر كوبري الشط العائم من بورسعيد إلى السويس غدا

تعرف على الفرق المتأهلة رسميا لدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا

السعودية تنفذ حكم الإعدام في مدانين بتهريب المخدرات

تجديد حبس جزار الدقي بتهمة قتل حيوان بعد ذبحه كلبًا.. صور

مدير الأولمبياد الخاص المصري: الرئيس السيسي منحنا هدية لم يتوقعها أحد

شاهد.. سيول جارفة تضرب مدينة بودروم التركية.. صور وفيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. نجمات تألقن بالفضي علي السجادة الحمراء

ياسمين الخطيب في ضيافة صدى البلد.. صور

رئيس حي المرج يشن حملة لإزالة الإشغالات استجابة لشكاوى المواطنين..صور

محمد كوفي في حوار لـ صدى البلد: الزمالك بطل الدوري.. والتوأم سبب انتقالي إلى المصري

منتخب الصالات يكتسح السعودية بثمانية استعدادا لأمم أفريقيا .. صور

فيديو

ماذا قال المغنى الأمريكى جيسون ديرولو عن مصر.. فيديو
نجوم الفن على السجادة الحمراء فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى.. فيديو
الأهلي يؤهل صالح جمعة للمشاركة في الفترة المقبلة.. فيديو
غارات إسرائيلية على مواقع فى دمشق وجنوب سوريا.. فيديو
تصريحات نارية من سيد عبد الحفيظ حول مستقبل إدارة الاهلي ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟