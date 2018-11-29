نجوم الفن على السجادة الحمراء فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى.. فيديو

توافد عدد كبير من الفنانين، مساء اليوم، على مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الاربعين، فى قاعة المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية.



من أبرز الفنانين الذين حرصوا على الحضور، رانيا يوسف وأحمد داوود وزوجته علا رشدى ونجوى فواد وأمينة خليل وسمير صبرى وياسمين رئيس وشيرين رضا والهام شاهين وأحمد حاتم وعائشة بن أحمد وشريف سلامة وزوجته داليا مصطفى ومنال سلامة ومي سليم وميس حمدان ودانا حمدان.



وأقيم مهرجان القاهرة السينمائي على مدار 10 أيام برئاسة السيناريست محمد حفظى.