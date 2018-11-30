حبس أخطر تاجر مخدرات بإمبابة بعد ضبطه بـ 10 طرب حشيش

أمرت النيابة العامة، بحبس عاطل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وحيازة سلاح ناري، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة تمكنت من ضبط أحد أخطر تجار المخدرات بمنطقة إمبابة وعثر بحوزته على 10 طرب حشيش قبل ترويجها على عملائه وأسلحة نارية وذخيرة.



تلقى اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة اخطارا بالقاء القبض علي مسجل خطر يتاجر بالمواد المخدرة، وأشارت التحريات بقيادة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث أن معلومات وردت للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث امبابة بقيام "هانى . ي.ع" 31 سنة عاطل بالاتجار في المواد المخدرة.



وباجراء التحريات بقيادة اللواء محمد عبد التواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة تبين ان المتهم سبق اتهامه في قضية مخدرات وأنه يقوم بترويج المواد المخدرة من داخل شقته.



وتم استئذان النيابة العامة وتحركت قوة امنية بقيادة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة والمقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة نجحت في ضبط المتهم داخل منزله وبحوزته 10 طرب حشيش وبندقية خرطوش و12 طلقة من ذات العيار وطبنجة معدلة وهاتف محمول و1250 جنيها.



وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري والذخائر بقصد الدفاع والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول لتسهيل ترويجها.