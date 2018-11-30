استمرار إصلاح الحواجز الخرسانية بالدائري من الاوتوستراد للمريوطية

تواصل الإدارة العامة للمرور، بإشراف اللواء علاء الدجوي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، إجراء التعديلات المرورية بالطريق الدائري في إطار أعمال رفع كفاءة الحواجز الخرسانية للطريق.



وقالت الإدارة، برئاسة اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، إنه في إطار أعمال رفع كفاءة الحواجز الخرسانية من المريوطية وحتى طريق الأوتوستراد، استلزم استقطاع الحارة اليسرى من كل اتجاه لتأمين منطقة الأعمال في الحواجز الخرسانية بمنتصف الطريق، واستقطاع الحارة اليمني من كل اتجاه لتأمين الأعمال في الحواجز الخرسانية الجانبية.



وتابعت الإدارة، أن مدة الأعمال، شهرًا، بدأت الأربعاء ٢١ نوفمبر، على أن تكون الأعمال يوميًا لمدة ٥ ساعات من ١٢ صباحًا حتى ٥ صباحًا.