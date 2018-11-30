ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

استمرار إصلاح الحواجز الخرسانية بالدائري من الاوتوستراد للمريوطية

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 02:00 ص
الحواجز الخرسانية
الحواجز الخرسانية
أحمد مهدي
تواصل الإدارة العامة للمرور، بإشراف اللواء علاء الدجوي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، إجراء التعديلات المرورية بالطريق الدائري في إطار أعمال رفع كفاءة الحواجز الخرسانية للطريق.

وقالت الإدارة، برئاسة اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، إنه في إطار أعمال رفع كفاءة الحواجز الخرسانية من المريوطية وحتى طريق الأوتوستراد، استلزم استقطاع الحارة اليسرى من كل اتجاه لتأمين منطقة الأعمال في الحواجز الخرسانية بمنتصف الطريق، واستقطاع الحارة اليمني من كل اتجاه لتأمين الأعمال في الحواجز الخرسانية الجانبية.

وتابعت الإدارة، أن مدة الأعمال، شهرًا، بدأت الأربعاء ٢١ نوفمبر، على أن تكون الأعمال يوميًا لمدة ٥ ساعات من ١٢ صباحًا حتى ٥ صباحًا.
loading...

ترشيحاتنا

عائشة بن أحمد بإطلالة ساحرة على السجادة الحمراء في ختام القاهرة السينمائي

مصطفى يونس مديرا فنيا للمصري

الأرجنتين : ولي العهد السعودي يتمتع بالحصانة بتمثيله المملكة في مجموعة الـ 20

الجمارك:ربط جميع المنافذ إلكترونيا ورفع كفاءة شبكة المعلومات

بعد انفراد صدى البلد.. نيابة السويس تبدأ التحقيق مع عصابة سفاح البنات

نادية الجندي: تكريمي من الدولة اعتراف بقيمة أعمالي الفنية.. فيديو

مؤمن زكريا: قادم بقوة معاك يا أهلى

علا رشدي وزوجها يخطفان الأنظار على السجادة الحمراء.. صور

عملية إرهابية تستهدف دورية أمنية في مدينة القصرين التونسية

خالد لطيف: ظهور الشناوي بين شوطي مباراة إنبي والمصري يثير البلبلة

تعرف على الفرق المتأهلة رسميا لدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا

فتاة التروسيكل: مبسوطة بمقابلة الرئيس السيسي لأنه علمني التحدي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن والمشاهير يشاركون صلاح عبد الله الاحتفال بحفل زفاف ابنته شروق.. صور

في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. نجمات تألقن بالفضي علي السجادة الحمراء

ياسمين الخطيب في ضيافة صدى البلد.. صور

رئيس حي المرج يشن حملة لإزالة الإشغالات استجابة لشكاوى المواطنين..صور

محمد كوفي في حوار لـ صدى البلد: الزمالك بطل الدوري.. والتوأم سبب انتقالي إلى المصري

فيديو

مناظرة ساخنة بين الأهلي واتحاد كرة اليد حول أزمة حضور الجماهير..فيديو
موجز البلد.. السيسي يكرم أبطال الرياضة.. إعلان اسم مدرب الأهلي الجديد .. عمرو دياب يحيي حفلا في السعودية
ماذا قال المغنى الأمريكى جيسون ديرولو عن مصر.. فيديو
نجوم الفن على السجادة الحمراء فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى.. فيديو
الأهلي يؤهل صالح جمعة للمشاركة في الفترة المقبلة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟