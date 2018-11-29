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أسامة كمال يشن هجوما لاذعا على هيئة الاستشعار.. فيديو

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 11:56 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
شن الإعلامي أسامة كمال، هجوما لاذعا على رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بعد رفض ورق مواطن أثناء التقديم بهيئة الاستشعار عن بعد، قائلا: "المهندس شادى راح إمبارح يقدم ورقه لإعلان وظائف فى الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، والموظف امتنع ورفض يستلم منه ورقه، رغم أن الورق مستوفي الشروط، ولا هو جبروت موظفين على الفاضي".

وأضاف خلال برنامجه مساء DMC، اليوم الخميس،: "أنا شخصيا مش عارف موظف الاستشعار عن بعد رفض ورق المهندس شادى ليه، وشادى لأ ليه يا سيادة الموظف، إنما خلونى أقول الموضوع من زاوية تانية يا ترى فى كام عبقرى مصرى، أو حتى شخص عادى، سافر بره عشان موظف زى بتاع الاستشعار عن بعد اللى رفض يستلم ورقه؟".

وتابع: "فى كام مواطن بينام وجواه شعور بالظلم ويكره نفسه ويكره البلد، لأن اتقاله أنت لأ وبدون سبب واضح، مصر خسرت كام، بسبب موظف ممكن ما يكنش له أهمية ومش مدير ولا وزير، قال لمواطن أنت لأ، بدون سبب، وما لاقيش حد فوق الموظف الصغير يجيب له حقه".

واستطرد كمال: "يا سيادة موظف الاستشعار عن بعد، فى كام واحد نام مقهور بسببك او بسبب غيرك، فى كام واحد بقى جواه غل ضد أى حاجة فى البلد بسبب ناس مكسلة تشوف شغلها، ومكسلة تقول للى قدامها لأ ليه؟ فى كام شكوى بتتبعت ليل نهار بسبب ناس معندهاش خُلق أو معندهاش ضمير".
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