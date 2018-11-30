الجمارك:ربط جميع المنافذ إلكترونيا ورفع كفاءة شبكة المعلومات

قالت وزارة المالية إنه يجري ربط جميع المنافذ الجمركية إلكترونيا والعمل على رفع كفاءة شبكة المعلومات بها، واستخدام أجهزة الكشف بالأشعة فى المنافذ الجمركية، إذ تم تطوير منظومة أجهزة الفحص بالأشعة بما يساعد على اكتشاف عمليات التهريب للبضائع.



جاء ذلك فى خطاب من رئاسة الوزراء يتضمن رد وزارتى المالية والصناعة على مطالب المستثمرين.



وبشان مطلب المستثمرين بإعادة النظر فى فرض الضريبة العقارية على أراضى المصانع ،أكدت المالية، أنه لا يتم فرض ضريبة عقارية على الأرض الفضاء غير المستغلة، ويجوز لأصحاب المصانع أن يتقدموا بطلب رفع الضريبة إذا زالت صفة الاستغلال عن الأرض الفضاء.



وأوضحت المالية، أن مشروع القانون حينما فرض ضريبة على العقارات المبنية بأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته تبنى فلسفة "واقعية الضريبة ولذا تضمن أن يكون من بين أعضاء لجنة الحصر والتقدير أحد المكلفين بأداء الضريبة بناء على ترشيحات من اتحاد المستثمرين.