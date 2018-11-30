مدحت العدل: أكتب فيلما جديدا من بطولة محمد رمضان

كشف الكاتب مدحت العدل، أنه يعكف حاليا على كتابة سيناريو فيلم "بطل عادي"، والذي سيجسد بطولته الفنان محمد رمضان.



جاء ذلك، خلال تعقيبه على اختيار فيلم محمد رمضان "الديزل"، ضمن قائمة استفتاء "معكم" لجوائز "الأفضل"، كأفضل فيلم لعام 2018، في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" على شاشة سي بي سي.



وقال العدل إن الفيلم سيكون من إخراج محمد جمال العدل وتدور قصته عن شاب عادي واجه الحياة وضغوطها والراتب القليل والمطلوب منه تدبير مصاريف المنزل وتربية الأولاد والمدارس، بشجاعة وكرامة وشرف وهذه هي مواصفات "البطل العادي" وهو ما يحدث كل يوم.