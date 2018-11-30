ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

مدحت العدل: أكتب فيلما جديدا من بطولة محمد رمضان

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 05:16 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
كشف الكاتب مدحت العدل، أنه يعكف حاليا على كتابة سيناريو فيلم "بطل عادي"، والذي سيجسد بطولته الفنان محمد رمضان.

جاء ذلك، خلال تعقيبه على اختيار فيلم محمد رمضان "الديزل"، ضمن قائمة استفتاء "معكم" لجوائز "الأفضل"، كأفضل فيلم لعام 2018، في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" على شاشة سي بي سي.

وقال العدل إن الفيلم سيكون من إخراج محمد جمال العدل وتدور قصته عن شاب عادي واجه الحياة وضغوطها والراتب القليل والمطلوب منه تدبير مصاريف المنزل وتربية الأولاد والمدارس، بشجاعة وكرامة وشرف وهذه هي مواصفات "البطل العادي" وهو ما يحدث كل يوم.
loading...

ترشيحاتنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح فعاليات المؤتمر العالمي للتنوع البيولوجى: العالم يجتمع في شرم الشيخ لإنقاذ الكوكب.. المؤتمر يعكس اهتمام الدولة بقضايا التنمية المستدامة

رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل بفستانها في ختام القاهرة السينمائي

نصائح لمواجهة جفاف البشرة في الشتاء

حكم صلاة المرأة بالبيجامة

بنت بـ 100 راجل.. الرئيس السيسي يكرم مروة سائقة تروسيكل الأقصر ويوجه بتلبية مطالبها.. والفتاة: الشغل مش عيب ولابد أن يكون الشباب جادا لتغيير واقعه والوصول لأهدافه

غارات إسرائيلية على مواقع فى دمشق وجنوب سوريا.. فيديو

مجلس المصري يتراجع ويقرر استمرار مصطفى يونس مديرًا فنيًا للفريق

مصطفى يونس مديرا فنيا للمصري

مناظرة ساخنة بين الأهلي واتحاد كرة اليد حول أزمة حضور الجماهير..فيديو

مدحت العدل: أكتب فيلما جديدا من بطولة محمد رمضان

حكم إعطاء زكاة المال للأخ

قطع المياه عن 11 منطقة بالجيزة لمدة 24 ساعة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط 200 كيلو جبنة موزيرلا غير صالحة داخل محل بالهرم.. صور

نجوم الفن والمشاهير يشاركون صلاح عبد الله الاحتفال بحفل زفاف ابنته شروق.. صور

في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. نجمات تألقن بالفضي علي السجادة الحمراء

ياسمين الخطيب في ضيافة صدى البلد.. صور

رئيس حي المرج يشن حملة لإزالة الإشغالات استجابة لشكاوى المواطنين..صور

فيديو

محمد عمر: جيل الثمانينات لم يأخذ حقه في الوصول لكأس العالم.. فيديو
محمد عمر: أعضاء بمجالس إدارات الأندية يشاركون في بيزنس تغيير المدربين.. فيديو
مناظرة ساخنة بين الأهلي واتحاد كرة اليد حول أزمة حضور الجماهير..فيديو
موجز البلد.. السيسي يكرم أبطال الرياضة.. إعلان اسم مدرب الأهلي الجديد .. عمرو دياب يحيي حفلا في السعودية
ماذا قال المغنى الأمريكى جيسون ديرولو عن مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟