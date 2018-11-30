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فن

رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل بفستانها في ختام القاهرة السينمائي

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 05:00 ص
صدى البلد
سمر سعد
اشعلت الفنانة رانيا يوسف مواقع التواصل بفستانها الذي ارتدته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ"40" مساء أمس الخميس.

وأثارت رانيا يوسف الجدل علي مواقع السوشيال ميديا، من خلال إطلالتها الجريئة التي ظهرت فيها بالمهرجان بارتدائها فستانا أسود مكشوف الكتفين، و الساقين ، لانه تميز بقماش شفاف يشبه "المايوه".

وسخر الفنان إدوارد، من فساتين ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قائلا" أن الفنانة رانيا يوسف قلبت الدنيا بفستانها، وقررت في حفل ختام المهرجان، أن تغير وجهة نظرها وارتدت فستان أشبه بالمايوه الكات وعليه طبقة من التل المطرز إلى آخره.
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