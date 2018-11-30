الإحصاء: 368 ألف خريج من الجامعات الحكومية في 2017

كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن عدد الخريجين من الجامعات الحكومية، بلغ 368 ألف خـــريج، بنسبـة 68.4% من إجمالى خريجى التعليم العالى، مقابل 324 ألف خريج عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 13.3% خلال العام الماضي.



أما خريجى الجامعات الخاصة، فبلغ عددهم 22 ألف خريج عام2017 بنسبة 4.2% من إجمالى خريجى التعليم العالى، مقابل 17 ألف خريج عام 2016، بزيادة بلغت نسبتها 33.4%، فى حين بلغ عدد خريجى المعاهد العليا الخاصة 92 ألف خــــريج بنسبة 17.1% من إجمالى الخريجين.



كما أشارت النشرة الإحصائية، إلى عدد خريجى الأكاديميات، والذى بلغ 7 آلاف خريج عام 2017 بنسبة 1.3% من إجمالى خريجى التعليم العالى، مقابل 6 آلاف خريج عام 2016، بزيادة بلغت نسبتها 14.4%.