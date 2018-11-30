ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

الإحصاء: 368 ألف خريج من الجامعات الحكومية في 2017

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
آية الجارحي
كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن عدد الخريجين من الجامعات الحكومية، بلغ 368 ألف خـــريج، بنسبـة 68.4% من إجمالى خريجى التعليم العالى، مقابل 324 ألف خريج عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 13.3% خلال العام الماضي.

أما خريجى الجامعات الخاصة، فبلغ عددهم 22 ألف خريج عام2017 بنسبة 4.2% من إجمالى خريجى التعليم العالى، مقابل 17 ألف خريج عام 2016، بزيادة بلغت نسبتها 33.4%، فى حين بلغ عدد خريجى المعاهد العليا الخاصة 92 ألف خــــريج بنسبة 17.1% من إجمالى الخريجين.

كما أشارت النشرة الإحصائية، إلى عدد خريجى الأكاديميات، والذى بلغ 7 آلاف خريج عام 2017 بنسبة 1.3% من إجمالى خريجى التعليم العالى، مقابل 6 آلاف خريج عام 2016، بزيادة بلغت نسبتها 14.4%.
loading...

ترشيحاتنا

استعارة احمد حمدى أو أكرم توفيق شرط دجلة للتنازل عن محمد محمود لـ الاهلى

لقاء الخميسي تخطف الأنظار بفستان أسود ساحر في ختام القاهرة السينمائي.. صور

بعد سحب البطولة من قطر.. الأهلى أو الزمالك على موعد للمشاركة فى كأس العالم

محمد كوفي في حوار لـ صدى البلد: الزمالك بطل الدوري.. والتوأم سبب انتقالي إلى المصري

حميد الشاعري يتصدر تويتر في عيد ميلاده

تعرف على الفرق المتأهلة رسميا لدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا

شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

نادية مكرم عبيد: اختيار مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ14 لاتفاقية الأمم المتحدة ثقة ورسالة أمان

ضبط القائمين على إدارة مجموعة قنوات فضائية بدون ترخيص بالجيزة.. فيديو

نجم وادي دجلة يستقر على الاحتراف ويغلق الباب فى وجه الأهلي

كلام نهائي.. الأهلي يبدد أحلام الزمالك في ضم جون أنطوي

بعد الحكم بإعدامه.. التاريخ الأسود لقائد تنظيم أنصار الشريعة الارهابي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن والمشاهير يشاركون صلاح عبد الله الاحتفال بحفل زفاف ابنته شروق.. صور

في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. نجمات تألقن بالفضي علي السجادة الحمراء

ياسمين الخطيب في ضيافة صدى البلد.. صور

رئيس حي المرج يشن حملة لإزالة الإشغالات استجابة لشكاوى المواطنين..صور

محمد كوفي في حوار لـ صدى البلد: الزمالك بطل الدوري.. والتوأم سبب انتقالي إلى المصري

فيديو

مناظرة ساخنة بين الأهلي واتحاد كرة اليد حول أزمة حضور الجماهير..فيديو
موجز البلد.. السيسي يكرم أبطال الرياضة.. إعلان اسم مدرب الأهلي الجديد .. عمرو دياب يحيي حفلا في السعودية
ماذا قال المغنى الأمريكى جيسون ديرولو عن مصر.. فيديو
نجوم الفن على السجادة الحمراء فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى.. فيديو
الأهلي يؤهل صالح جمعة للمشاركة في الفترة المقبلة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟