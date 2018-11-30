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حوادث

حبس عاطل حول منزله لمصنع إنتاج أستروكس

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 03:01 ص
القبض - ارشيفية
القبض - ارشيفية
ندى حمودة - أحمد مهدي
أمرت النيابة العامة، بحبس عاطل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، بعض القبض عليه بحوزته كيلو ونصف استروكس، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وكانت مباحث الجيزة كشفت عن عاطل حول منزل لمصنع استروكس لترويجه علي عملائه من متعاطي المخدرات والقت القبض عليه وبحوزته كيلو ونصف من المخدر ومواد كيماوية لتصنيعه.

وردت معلومات للعميد عمرو طلعت، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بقيام "فتحي . ا . ف 27 سنة - عاطل" بالإتجار بالمواد المخدرة حيث حول شقته وكرًا لتصنيع وتجهيز وتعبئة مادة الأستروكس المخدر تمهيدا لترويجها، باخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة القاء القبض علي المتهم لتحجيم نشاطه ومنعه.

أفادت تحريات العقيد محمد عرفان مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة ان المتهم سبق إتهامه في قضيتي سلاح ابيض ومخدرات، تحركت قوة امنية تراسها المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة والمقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق ونجحت في ضبط المتهم داخل منزله وبحوزته 6 أكياس تحوى مادة الأستروكس المخدر وزنها كيلو ونصف و6 زجاجات أسيتون وكيس يحوى مادة الكيتامين الخام لتصنيع الأستروكس و925 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته لمادة الإستروكس بقصد الإتجار وباقى المضبوطات لتصنيعها والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف لتسهيل ترويجها فتم تحرير المحضر اللازم وامر اللواء رضا العمدة، مدير الادارة العامة للمباحث، بإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيٌق.
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