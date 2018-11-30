لاعبة منتخب مصر للكرة النسائية: شعوري لا يوصف بتكريم الرئيس السيسي.. فيديو

قالت هدير أشرف لاعبة كرة القدم النسائية الموحدة، إنها تدربت لفترات طويلة حتى حققت الميدالية البرونزية في كأس العالم للألومبياد الخاص التي أقيمت بشيكاغو.



وأضافت خلال حوارها ببرنامج «مصر النهاردة» المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامى أحمد سمير وريهام الديب، أنها تحب نجم الكرة المصرية محمد صلاح ومحمود تريزيجيه، ومحمود كهربا وعماد متعب.



وأشارت إلى أنها سعيدة بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مؤكدة أن شعورها لا يوصف بعد تكريمها من الرئيس السيسي.



وأوضحت أن والدتها تبذل مجهود كبير معها للوصول لهذا النجاح.