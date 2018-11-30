حميد الشاعري يتصدر تويتر في عيد ميلاده

تصدر الفنان حميد الشاعرى موقع التواصل الإجتماعى " تويتر"، حيث أحتل المركز الاول ضمن الأسماء الأعلى بحثاُ مع احتفاله بعيد ميلاده.



ويعد الشاعرى واحدًا من أبرز المؤسيقيين المشهود لهم بتطوير الموسيقى المصرية، وقد تعاون مع عدد كبير من الفنانيين مثل سيمون . وعلى حميدة ، وهشام عباس، فارس، حنان، منى عبد الغني، عمرو دياب .



حميد الشاعرى مولود لأب ليبي ووالدة مصرية لذا فهو حاصل على الجنسيتين اللبيية والمصرية معًا ، إلا أن صرح أن يستخدم جواز السفر المصرى فى سفره.