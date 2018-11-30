تعرف على قائمة برنامج معكم لأكبر استفتاء تلفزيوني للأفضل في 2018

طرحت الإعلامية منى الشاذلي تفاصيل الاستفتاء السنوي للأفضل خلال عام 2018، في برنامجها "معكم" على شاشة سي بي سي، واستضافت الكاتب والشاعر مدحت العدل ضيفا على البرنامج لمناقشة تفاصيل الاستفتاء.



وضمت قائمة أفضل فيلم لعام 2018 أفلام "طلق صناعي، حرب كرموز، الديزل، الكويسين، ليلة هنا وسرور، تراب الماس، البدلة، يوم الدين، عقدة الخواجة، كارما، عيار ناري".



وجاء في قائمة الاستفتاء لأفضل كتاب "حروب الرحماء – إبراهيم عيسى، سيرة الرواية المحرمة – محمد شعير، سيدة الزمالك – أشرف العشماوي، سلسلة ما – الهيئة المصرية للكتاب، شآبيب – أحمد خالد توفيق، السعادة في مكان آخر – محمد المخزنجي ".



وحل في قائمة أفضل ألبوم غنائي "عيش بشوقك - تامر حسني، كل حياتي - عمرو دياب، إلى كل اللي بيحبوني - إليسا، نساي - شيرين عبد الوهاب، ليالينا - رامي جمال".



وفي قائمة استفتاء أفضل شخصية رياضية جاء "المصنف الأول العالم للإسكواش محمد الشوربجي، والسباحة العالمية فريدة عثمان، قائد منتخب مصر ونادي الزمالك في كرة اليد أحمد الأحمر، بطل العالم في رفع الأثقال محمد إيهاب، بطلة الإسكواش العالمية نور الشربيني".



وفي قائمة استفتاء أفضل لاعب كرة قدم "محمد النني، تريزيجيه، أحمد حجازي، أحمد فتحي، وليد سليمان، طارق حامد، محمد صلاح".



وفي قائمة أفضل ممثل دور استثنائي "عمرو عبد الجليل، فتحي عبد الوهاب، سيد رجب، محمد ممدوح، محمد رياض".



وفي استفتاء أفضل ممثل كوميدي "أكرم حسني، علي ربيع، أحمد فهمي، أحمد أمين، مصطفى خاطر، محمد إمام، رامز جلال، حسن الرداد".



وفي قائمة أفضل نص درامي جاء كل من "بالحجم العائلي، أنا شهيرة أنا الخائن، اختفاء، أبو عمرو المصري، نصيبي وقسمتك 2، ليالي أوجيني، طايع".



وفي قائمة أفضل ممثلة جاءت كل من "دينا الشربيني، زينة، صبا مبارك، نيللي كريم، منة شلبي، غادة عبد الرازق، أمينة خليل، إيمي سمير غانم، نور، مي عز الدين، يسرا، ياسمين صبري، ياسمين رئيس، ياسمين عبد العزيز".



وضمت قائمة أفضل ممثلة دور استثنائي كل من "دلال عبد العزيز، آيتن عامر، ريهام عبد الغفور، حنان مطاوع، عائشة بن أحمد، وفاء عامر".



وفي قائمة أفضل أغنية شعبية "أنا بنت عمك - فاطمة عيد، أطاوع - محمود الليثي، حسب الظروف - عبد الباسط حمودة، واحدة - بوسي، غدر الصحاب - طارق الشيخ، خطوة - مصطفى حجاج".



ويستمر استفتاء معكم منى الشاذلي للعام الرابع على التوالي، وتنقسم المشاركة في الاستفتاء إلى جزأين؛ الأول ميدانيا من خلال استمارات يسودها المواطنون، والجزء الآخر عبر صفحة البرنامج على فيسبوك ويكون التصويت فيها إلكترونيا.



يشارك في الاستفتاء بجانبه الميداني عدد من طلاب كليات الإعلام من خلال تجميع تصويت المشاركين في الشارع.