ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

تعرف على قائمة برنامج معكم لأكبر استفتاء تلفزيوني للأفضل في 2018

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 12:13 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
طرحت الإعلامية منى الشاذلي تفاصيل الاستفتاء السنوي للأفضل خلال عام 2018، في برنامجها "معكم" على شاشة سي بي سي، واستضافت الكاتب والشاعر مدحت العدل ضيفا على البرنامج لمناقشة تفاصيل الاستفتاء.

وضمت قائمة أفضل فيلم لعام 2018 أفلام "طلق صناعي، حرب كرموز، الديزل، الكويسين، ليلة هنا وسرور، تراب الماس، البدلة، يوم الدين، عقدة الخواجة، كارما، عيار ناري".

وجاء في قائمة الاستفتاء لأفضل كتاب "حروب الرحماء – إبراهيم عيسى، سيرة الرواية المحرمة – محمد شعير، سيدة الزمالك – أشرف العشماوي، سلسلة ما – الهيئة المصرية للكتاب، شآبيب – أحمد خالد توفيق، السعادة في مكان آخر – محمد المخزنجي ".

وحل في قائمة أفضل ألبوم غنائي "عيش بشوقك - تامر حسني، كل حياتي - عمرو دياب، إلى كل اللي بيحبوني - إليسا، نساي - شيرين عبد الوهاب، ليالينا - رامي جمال".

وفي قائمة استفتاء أفضل شخصية رياضية جاء "المصنف الأول العالم للإسكواش محمد الشوربجي، والسباحة العالمية فريدة عثمان، قائد منتخب مصر ونادي الزمالك في كرة اليد أحمد الأحمر، بطل العالم في رفع الأثقال محمد إيهاب، بطلة الإسكواش العالمية نور الشربيني".

وفي قائمة استفتاء أفضل لاعب كرة قدم "محمد النني، تريزيجيه، أحمد حجازي، أحمد فتحي، وليد سليمان، طارق حامد، محمد صلاح".

وفي قائمة أفضل ممثل دور استثنائي "عمرو عبد الجليل، فتحي عبد الوهاب، سيد رجب، محمد ممدوح، محمد رياض".

وفي استفتاء أفضل ممثل كوميدي "أكرم حسني، علي ربيع، أحمد فهمي، أحمد أمين، مصطفى خاطر، محمد إمام، رامز جلال، حسن الرداد".

وفي قائمة أفضل نص درامي جاء كل من "بالحجم العائلي، أنا شهيرة أنا الخائن، اختفاء، أبو عمرو المصري، نصيبي وقسمتك 2، ليالي أوجيني، طايع".

وفي قائمة أفضل ممثلة جاءت كل من "دينا الشربيني، زينة، صبا مبارك، نيللي كريم، منة شلبي، غادة عبد الرازق، أمينة خليل، إيمي سمير غانم، نور، مي عز الدين، يسرا، ياسمين صبري، ياسمين رئيس، ياسمين عبد العزيز".

وضمت قائمة أفضل ممثلة دور استثنائي كل من "دلال عبد العزيز، آيتن عامر، ريهام عبد الغفور، حنان مطاوع، عائشة بن أحمد، وفاء عامر".

وفي قائمة أفضل أغنية شعبية "أنا بنت عمك - فاطمة عيد، أطاوع - محمود الليثي، حسب الظروف - عبد الباسط حمودة، واحدة - بوسي، غدر الصحاب - طارق الشيخ، خطوة - مصطفى حجاج".

ويستمر استفتاء معكم منى الشاذلي للعام الرابع على التوالي، وتنقسم المشاركة في الاستفتاء إلى جزأين؛ الأول ميدانيا من خلال استمارات يسودها المواطنون، والجزء الآخر عبر صفحة البرنامج على فيسبوك ويكون التصويت فيها إلكترونيا.

يشارك في الاستفتاء بجانبه الميداني عدد من طلاب كليات الإعلام من خلال تجميع تصويت المشاركين في الشارع.
loading...

ترشيحاتنا

توفيق عكاشة ينفعل ويسب مشاهديه على الهواء بسبب الاسعار

فضيحة.. قطر تستخدم منظمات غير حكومية للتجسس لصالح نظام تميم

نجوم الفن والمشاهير يشاركون صلاح عبد الله الاحتفال بحفل زفاف ابنته شروق.. صور

منى هلا:غضبت من نفسي لتقديم أعمال غير جيدة

تعرف على الفرق المتأهلة رسميا لدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا

محمد كوفي في حوار لـ صدى البلد: الزمالك بطل الدوري.. والتوأم سبب انتقالي إلى المصري

شاهد.. 70 صورة للمكرمين والفائزين فى ختام القاهرة السينمائي‎

غارات إسرائيلية على مواقع فى دمشق وجنوب سوريا.. فيديو

مدير الأولمبياد الخاص المصري: الرئيس السيسي منحنا هدية لم يتوقعها أحد

فتاة التروسيكل تروي تفاصيل لقائها بالرئيس السيسي.. فيديو

ضبط القائمين على إدارة مجموعة قنوات فضائية بدون ترخيص بالجيزة.. فيديو

تصريحات نارية من سيد عبد الحفيظ حول مستقبل إدارة الاهلي ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن والمشاهير يشاركون صلاح عبد الله الاحتفال بحفل زفاف ابنته شروق.. صور

في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. نجمات تألقن بالفضي علي السجادة الحمراء

ياسمين الخطيب في ضيافة صدى البلد.. صور

رئيس حي المرج يشن حملة لإزالة الإشغالات استجابة لشكاوى المواطنين..صور

محمد كوفي في حوار لـ صدى البلد: الزمالك بطل الدوري.. والتوأم سبب انتقالي إلى المصري

فيديو

مناظرة ساخنة بين الأهلي واتحاد كرة اليد حول أزمة حضور الجماهير..فيديو
موجز البلد.. السيسي يكرم أبطال الرياضة.. إعلان اسم مدرب الأهلي الجديد .. عمرو دياب يحيي حفلا في السعودية
ماذا قال المغنى الأمريكى جيسون ديرولو عن مصر.. فيديو
نجوم الفن على السجادة الحمراء فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى.. فيديو
الأهلي يؤهل صالح جمعة للمشاركة في الفترة المقبلة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟