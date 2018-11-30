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فن

تعرف على قيمة المصروفات الشهرية للتركية شيما صوباشي

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 06:00 ص
سمر سعد

كشفت جريدة حرييت قيمة المصروفات الشهرية التي كانت تصرفها شيما صوباشي قبل طلاقها من المنتج التركي اجون اكاي، حيث تبلغ مصروفاتها حوالي 750 الف ليرة اي ما يوازي تقريبا 140 الف دولار.

كانت التركية شيما صوباشي قد ردت على شائعات ربط طلاقها من المنتج اجون كاي بخيانتها له مع النجم التركي شاتاي اولوسوي.

وقالت شيما عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" "صداقتي مع شاتاي اولوسوي معروفة تماما للمقربين مني، وربطها بخبر طلاقي أمر مزعج".

يذكر أن تقارير تركية ربطت بين سبب طلاق شيما صوباشي من زوجها اجون بعلاقتها مع "شاتاي" بعد أن تم رصدها هي والأخير في نادي ليلي بأمريكا.
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