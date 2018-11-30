ضبط 200 كيلو جبنة موزيرلا غير صالحة داخل محل بالهرم.. صور

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط 300 كيلو مواد غذائية داخل محل بيتزا بالهرم.





تمكنت حملة أمنية، بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، وبالاشتراك مع ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين، من ضبط محمد ص 33 سنة، المدير المسئول عن مخزن التجهيز التابع للمحل.





وكانت معلومات وردت للعميد مصطفي بكري مدير شرطة التموين بالجيزة، اكدتها التحريات، بقيام محمد ص المدير المسئول عن مخزن لتجهيز محل بيتزا الأمير بدون ترخيص، بدائرة قسم الأهرام، بتجميع كميات كبيرة من مستلزمات الإنتاج الخاصة بتصنيع الجبن ( رومي موزيرلا ) المنتهية الصلاحية وغير صالحة للأستخدام الادمي وبيعها لجمهور المواطنين رواد المحل عملة محدثا أضرار جسيمة بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباحا طائلة غير مشروعه





وتمكنت الحملة من ضبط، 200 كجم مبشور جبن رومي وموزيرلا غير صالحة للاستخدام الادمي، و100 كجم مواد غذائية وغير صالحة للإستخدام من مقطعات دواجن ولحوم مجهولة المصدر داخل المصنع.



