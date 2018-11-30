الأوقاف تعلن عن تشكيل لجنة عليا لضمان الجودة.. برلمانيون: خطوة قوية للارتقاء بالخطاب الديني وتحييد المنابر.. وتنمية ثقافة المجتمع وتغيير سلوكياته

عمر حمروش: تشكيل لجنة عليا لضمان جودة العمل بوزارة الأوقاف يرتقي بالخطاب الديني

حسام الصيرفى:تشكيل لجنة عليا لضمان الجودة بالأوقاف تنمي ثقافة المجتمع

طاهر أبو زيد: يشيد بقرار تشكيل لجنة عليا لضمان جودة العمل بالأوقاف









خطوة قوية من قبل وزارة الأوقاف لتوضيح منهج الإسلام القائم على الوسطية، والاعتدال، والسماحة، والرحمة، ونبذ العنف، والتطرف الفكري و لتجديد الخطاب الديني الذي يشكل موقعًا حساسًا فى إطار الثقافة المصرية، الذي لابد له من التكيف والانسجام مع الخطابات العلمية والأدبية والفنية والسياقات الحضارية التى أنتجتها تجربتنا التاريخية، بحيث لا يتعارض مع مكتسبات أى منها، ومن حيث مجالات النشر والتواصل الالكتروني والحوار الحضاري الإنساني التي يقوم على الوعي والتثقيف الحضاري.





حيث أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تشكيل لجنة عليا لضمان الجودة بالوزارة برئاسة رئيس قطاع مكتب الوزير، تتبعها لجان فرعية تضم كوادر متخصصة من داخل الوزارة وخارجها وتكون غالبية أعضائها من خارج الوزارة وخارج هيئة الأوقاف.





وفى هذا الصدد أيد النائب عمر حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، قرار تشكيل لجنة عليا لضمان جودة العمل بوزارة الأوقاف مؤكدًا أنه سيساهم في الارتقاء بالخطاب الديني وتحييد المنابر.





وأضاف حمروش في تصريحات لـ"صدي البلد" أن هذا التوجه جيد من وزارة الأوقاف لتحسين جودة الخدمات والارتقاء بالخطاب الدعوي وجعله متوازنًا يهدف إلى نشر الفكر المستنير وإظهار سماحة الإسلام وتعاليمه المستنيرة البعيدة عن الأهواء الشخصية والأفكار المتطرفة.





وأشار أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف إلى أن تشكيل اللجنة من الكوادر المتخصصة من داخل الوزارة وخارجها، دليل على جدية عمل اللجنة وضمان أداء جيد يحقق المصلحة العامة للدولة المصرية .





ومن جانبه قال النائب حسام الصيرفى عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن تشكيل لجنة عليا لضمان جودة العمل بوزارة ستنمي ثقافة المجتمع، موضحة أن سلوك المجتمع يوجد به خلل من بداية الثمانينات ويحتاج إلى تغيير.





وأضاف الصيرفي في تصريحات لـ"صدي البلد" أن الأوقاف حققت مستوى مرضى فى تجديد الخطاب الدينى وتحييد المنابر، حيث تتمتع بسيطرة على منابرها وتستهدف الآن رفع المستوى المعيارى التقييم والأداء.





وتابع النائب قائلا:"وزارة الأوقاف عليها مسؤولية كبيرة في توعية المجتمع ونشر الفضائل والأخلاقيات الرفيعة بين الناس ،مؤكدا أن الدين هو الدستور الأعلى للمجتمع.





وفى ذات السياق قال النائب طاهر أبو زيد عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان، أن تشكيل لجنة عليا لضمان جودة العمل بوزارة الأوقاف خطوة إيجابية لتطوير الخدمات التى تقدمها الوزارة.





وأضاف أبو زيد في تصريحات لـ"صدي البلد" أن وضع معايير ثابتة وموضوعية للجودة ملزمة للجميع امر يضمن النجاح ويوقف المحاباة أو المجاملة فى اى عمل ويمنع الانتقائية، مؤكدًا أننا أمام عمل مهني وحيادي نتوقع نجاحه.



