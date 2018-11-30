نادية مكرم عبيد: اختيار مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ14 لاتفاقية الأمم المتحدة ثقة ورسالة أمان

قالت الدكتورة نادية مكرم عبيد، أول وزيرة للبيئة فى مصر سابقا والمدير التنفيذى لسيدارى "مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا" أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح مؤتمر الاطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى، تأكيدا على اهتمامه بالقضايا البيئية والتنوع البيولوجي مؤكدة أن استضافة مصر للمؤتمر ثقة في قدراتها وارسال رسالة امان للعالم.



وعبرت عبيد في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" على هامش مشاركتها في مؤتمر التنوع البيولوجى عن سعادتها بتنظيم المؤتمر وتقييم الحضور المشرف له.



