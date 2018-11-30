عمرو دياب يحيي حفلا بالتجمع الخامس.. اليوم

يحيي النجم عمرو دياب حفلا غنائيا بالتجمع الخامس مساء اليوم الجمعة، وذلك احتفالًا بألبومه الغنائي الجديد، والذي طرح مؤخرا بعنوان "كل حياتي" ومن المفترض أن يقدم خلال الحفل عددًا من أغانيه الجديدة والقديمة.





كانت الجهة المنظمة للحفل طرحت تذاكر اضافية بسبب الإقبال الشديد على شراء التذاكر.



وكانت الشركة المنظمة للحفل قد طرحت تذاكر الحفل الغنائي على فئتين الأولى بمبلغ 550 جنيهًا لفئة الـ "VIP"، والتي نفذت عقب طرحها في أقل من أسبوع، والأخري بمبلغ 350 جنيهًا للفئة العادية.

