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مرأة

قبل ديفليه هاني البحيري.. فساتين أثارت الجدل من تصميماته

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 03:01 ص
صدى البلد
ريهام قدري
ينطلق عرض أزياء المصمم المصري هاني البحيري اوائل شهر ديسمبر من كل عام، وكان هناك العديد من تصميمات هاني البحيري التي أثارت الجدل منها واقعة فستان الفنانة دنيا سمير غانم في حفل زفاف شقيقتها إيمي، ونعرض بعض تصميمات هاني البحيري التي أثارت الجدل الفترة الأخيرة.

فستان النجمة يسرا اللوزى التى أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى بعرض أزياء بفستان العروس المرصع بقطع من الألماس والذي يعد أغلى فستان من تصميم البحيري، وذلك لاحتوائه على 120 قيراطا من الألماس، حيث بلغ ثمنه ما يقرب من 5 ملايين دولار أمريكي.

كما أثير تصميم فستان ابلة فاهيتا وبشري المتشابهين وكانت بشرى قد ارتدت هذا الفستان خلال حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، من تصميم هاني البحيري.

وارتدت ابلة فاهيتا بتصميم مشابه من هاني البحيري مهرجان دبي مما اثار الجدل لتشابه التصميم.

كما اتهم هاني البحيري بسرقة تصميم إحدى الماركات العالمية لصالح الفنانة يسرا التي ظهرت به خلال حفل افتتاح مهرجان دبي السينمائي في دورته الـ13 ولكن نفي البحيري في بيان له تصميمه للفستان. 

أما عن فستان دنيا سمير غانم، الذي ارتدته أمس في زفاف أختها "إيمي" على حسن الرداد، وذلك بسبب تشابه تصميم الفستان الذي صممه هاني البحيري، مع تصميم آخر، بنفس الفكرة ونفس اللون. ودافع عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن الفنانة دنيا سمير غانم، ورأوا أنها غلطة المصمم هاني البحيري، في الوقت الذي تعرض "البحيري" للهجوم من قبل البعض الآخر.
قبل ديفليه هاني البحيري.. فساتين أثارت الجدل من تصميماته
قبل ديفليه هاني البحيري.. فساتين أثارت الجدل من تصميماته
قبل ديفليه هاني البحيري.. فساتين أثارت الجدل من تصميماته
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