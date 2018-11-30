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حوادث

تحرير 34 محضرا لمخابز مخالفة استولت على 836 شيكارة دقيق مدعم

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 01:15 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
تواصل مديرية التموين بالبحيرة حملاتها للرقابة على المخابز البلدى المدعمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وللتصدى لتجار الكسب غير المشروع بتوجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وباشراف المهندس كمال راشد وكيل الوزارة.

وتمكنت الحملة التى شنتها الادارة التموينية بشبراخيت برئاسة المحاسب عاطف عبيد عن تحرير 10 محاضر لمخابز مخالفة بينها 3 محاضر تصرف فى بيع دقيق مدعم باجمالى 733 شيكاره بالسوق السوداء لتحقيق ارباح غير مشروعة، حيث تم اكتشافها بعد عمل مطابقه لأرصدة الخبز بالماكينه والرصيد الفعلى للدقيق بالإضافة الى تحرير 5 محاضر لمخابز انتجت خبز ناقص وغير مطابق للمواصفات ولعدم الالتزام بمواعيد التشغيل.

كما أسفرت الحملة التى قادها المهندس احمد فكرى سمك مدير الإدارة التموينية بإيتاى البارود عن ضبط ( 24) مخبزا بلدىا مدعما  يقومون بإنتاج الخبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين والتصرف فى (103 ) شكارات  دقيق بلدى مدعم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد جميع المخابز المخالفة وتحررت المحاضرة الللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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