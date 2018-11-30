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اقتصاد

محارم: المالية لم تسوق جيدا لقانون الضرائب العقارية

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 11:46 ص
جانب من الندوة
جانب من الندوة
مصطفي خلاف و محمد يحيي
قال الدكتور ياسر محارم الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية،إن وزارة المالية لم تسوق جيدا لقانون الضرائب العقارية بشكل سليم أو تنظم حملات اعلانية لتوعية المواطنين قبل تنفيذ القانون والذي لم يأخذ حقه في عملية الحوار المجتمعي من وزارة المالية، خصوصا وأن التشريع ليس بجديد،لافتا إلى أنه كان منفذا بمصر منذ عهد محمد علي باشا تحت اسم " العوايد" .

جاء ذلك خلال خلال ندوة "النظام الضريبي المصري -التحصيل وتحديات التطوير" والتي نظمها قسم الاقتصاد بموقع صدى البلد الإخباري، بحضور عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب و مستشار وزير المالية لشئون الضريبة علي القيمة المضافة سابقا ، وخالد محيى الدين عوض، رئيس مكتب الضرائب علي عوائد الأوراق المالية بمصلحة الضرائب المصرية .

وأضاف " محارم" أن التشريع في فترات سابقة كان مشوها وهو ما دفع الحكومة للاعلان عن اجراءات لتعديله، موضحا أن القانون الحالي به بعض المشكلات وتحديدا في لجان الحصر والتقييم والتي تحتوي على غير المتخصصين أو الفنيين مما سبب مغالاة في تقدير الضريبة المقررة علي العقارات المبنية وتحدد حالات اللبس .
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