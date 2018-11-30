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حوادث

طالبة تنتحر بتناول مبيد حشري في بني سويف لعدم قدرتها على دفع مصروفات الدراسة

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 02:43 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد عبد الحليم
تخلصت طالبة من حياتها بتناول مبيد حشري بمركز ببا جنوب بني سويف، بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة عقب مرور أسرتها بضائقة مالية، وعدم قدرتهم على سداد المصروفات الدراسية، ونقلت إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي.

تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد محمد ضبش مدير البحث الجنائي، بوصول "زينب. م. خ"، 19 سنة، طالبة، من مركز ببا، إلى مستشفى ببا العام ادعاء تناول مادة سامة عبارة عن مبيد حشري، وتوفيت عقب وصولها، وجرى إيداعها مشرحة المستشفى.

وتبين من تحريات العميد خالد عبدالسلام رئيس البحث الجنائي، وسؤال والدها، 52 عامًا، فلاح، قال إن نجلته تناولت مبيد حشري بقصد الانتحار أثناء تواجدها بالمنزل، لمرورها بحالة نفسية بسبب سوء الأحوال المعيشية وعدم قدرتهم على دفع المصروفات الدراسية لها، وعقب ذلك شعرت بحالة إعياء شديدة وجرى نقلها للمستشفى ولم يتهم أحد.

وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة على جثمان المتوفاة قرر بعدم وجود إصابات ظاهرية، ويوجد دماء من خارج الأنف ويوجد زرقان شديد بالشفتين، وجرى تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيق.
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