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صحة البرلمان: لو ثبت فعالية علاج السرطان سنتفاوض على استيراده

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 02:38 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه لو ثبتت فاعلية علاج السرطان الجديد وأن له تأثيرا على المرضى "لن نتوانى في إحضاره لمصر بسعر مناسب".

وقال "أبو العلا" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، اليوم الخميس، إنه يتوقع أن يصل سعر الجرعة لـ 400 ألف دولار، مضيفا: "ولكن السعر هيقل بعد ذلك".

وأضاف: "لو ثبت إنه لا غناء عنه هيحصل مفاوضات مع الشركة المعلنة، وبنطمئن المريض المصري لن نتوانى عن إحضاره".

وأشار إلى "العلاج لو ثبتت فاعليته سيكون ثورة في علاج المرضى، خاصة أنه لا يعتمد على العلاج الكيميائي ولكنه يعالج السرطان من منبعه".

أجازت هيئة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، أول دواء في العالم يمكنه أن يعالج مرض السرطان من منبعه وأصله وللكبار والصغار ،ويعتمد عقار"فيتراكفي" (Vitrakvi)، على معالجة الطفرات الوراثية للأورام السرطانية، بغض النظر عن نوع المرض أو مكان نشأته.

وقال مفوض الهيئة الأميركية، سكوت غوتليب، : "التصديق على إجازة وطرح هذا الدواء، خطوة مهمة لعلاج السرطان، لأنه يعالجه من منبعه، ويعالج أساس جينات الأورام السرطانية أيا كان موقع منشأها في جسم الإنسان".

وأكّد غوتليب أن هذا العقار الجديد سوف يساعد مرضى السرطان للحصول على العلاج المناسب ، ويساهم عقار "فيتراكفي" في علاج أشخاص يعانون من أورام سرطانية مختلفة، ولكن يمتلكون طفرات وراثية مشتركة.
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